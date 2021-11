Milano, 6 novembre 2021 - No green pass di nuovo in piazza. Riflettori puntati su tre città (Milano, Trieste e Torino) dove oggi pomeriggio tornano a sfilare gli attivisti contrari al certificato vaccinale.

Trieste

Blindatissima Trieste, epicentro della protesta e già protagonista delle agitazioni di ottobre che hanno dato origine a un sostanzioso focolaio Covid. Sono 8mila le persone che partecipano al corteo del Coordinamento No Green pass. Lo ha reso noto la Questura. Per la città si tratta di un numero molto alto, il secondo degli ultimi dieci anni dopo una delle ultime manifestazioni dei No Green pass e No vax, quando hanno sfilato in centro circa 15mila persone. Si tratta oggi del settimo corteo a Trieste contro il Green pass.

Il corteo, anticipato da polemiche e sfide con le autorità di polizia, è caratterizzato da poche persone che indossano la mascherina, rarissimi distanziamenti sociale e pochi steward del servizio d'ordine. È assente il leader del Coordinamento Lagentecomenoi, Stefano Puzzer, che sarebbe fuori città. Partecipano alla manifestazione anche un gruppo di sanitari sospesi dal servizio perché " no vax".

Se non saranno "rispettate tutte le prescrizioni dell'Autorità di Pubblica Sicurezza" la Questura valuterà "le singole posizioni degli organizzatori e dei manifestanti in relazione alla previsione dell'art. 18 comma 5 del TULPS" secondo il quale "i contravventori al divieto o alla prescrizione dell'Autorità sono puniti con l'arresto fino a un anno e con l'ammenda da euro 206 a euro 413", riporta una nota della Questura di Trieste.

Milano

A Milano i No Pass, dopo un braccio di ferro con le autorità sul percorso, hanno annunciato che non rispetteranno le prescrizioni. Nel provvedimento della questura si autorizzava un corteo (dalle 17 alle ore 2) che pur toccando pazza Duomo e corso Buenos Aires, una delle principali vie dello shopping, evitasse luoghi sensibili come la sede della CGIL.

Torino

A Torino, oltre ai No Green Pass, sfilano gli anarchici in protesta contro le politiche migratorie. Ieri la Digos ha notificato 24 fogli di via ad italiani e stranieri che, dopo aver preso parte al maxi rave dei giorni scorsi, si apprestavano a partecipare alla manifestazione degli anarchici. La manifestazione dei No pass parte da Piazza Castello, mentre in uno spiazzo a poche centinaia di metri dovrebbero radunarsi gli anarchici. Le due iniziative non sono collegate.