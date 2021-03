Roma, 25 marzo 2021 - Attesa per il nuovo bollettino del ministero della Salute con l'andamento del Coronavirus in Italia. La situazione dei contagi registra ancora numeri in aumento, anche se a preoccupare sono soprattutto i ricoveri in ospedale come segnala anche la Fondazione Gimbe nel suo ultimo monitoraggio. E, mentre qualche Regione spera un ritorno in arancione nella prossima settimana, resta il nodo vaccini. Oggi il generale Figliuolo, commissario straordinario all'emergenza, ha inviato task force in Molise e Basilicata per supportare le strutture operative sul territorio, mentre sono 500 le chiese siciliane coinvolte nella vaccinazione anti Covid: si inizia il 3 aprile. Intanto il governatore dell'Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, ha replicato al premier Mario Draghi che ieri aveva bacchettato le Regioni dicendo che alcune "trascurano gli anziani" a favore di altre categorie. "Se in qualche realtà c'è qualche difficoltà va risolta", ma "il governo pensi a fare arrivare le dosi".

La nuova mappa Ue: zona rosso scuro per 7 regioni in Italia

La mancanza di sieri resta il principale problema per tutta la Ue, i cui leader oggi si sono incontrati in videoconferenza ribadendo che "l'accelerazione della produzione, consegna e diffusione dei vaccini resta essenziale per superare la crisi. Gli sforzi a tal fine devono essere ulteriormente intensificati".

Ancora poco chiara poi rimane la questione dei 29 milioni di dosi Astrazeneca stoccate nello stabilimento di Anagni. L'azienda anglo-svedese ha ribadito che "non ci sono irregolarità", ma che si tratta di sieri "in attesa che il rilascio del controllo di qualità venga inviato a Covax come parte dell'impegno dell'azienda a fornire milioni di dosi ai paesi a basso reddito". Inoltre "ci sono altri 16 milioni di dosi in attesa che il rilascio del controllo di qualità venga spedito in Europa. Circa 10 milioni di dosi saranno consegnate nei paesi dell'Ue durante l'ultima settimana di marzo e il saldo sarà consegnato in aprile, poiché le dosi sono approvate per il rilascio dopo il controllo di qualità".

Intanto dal Brasile arriva l'allarme per un aumento dei casi e dei decessi da Covid tra i giovani, mentre i leader europei frenano sulle riaperture, durante l'ondata di Coronavirus.

Il bollettino Covide del 25 marzo

(Pubblicheremo qui appena disponibili dati e tabella in pdf)

In Veneto i casi di Coronavirus rilevati nelle ultime 24 ore sono 1.861 , pari al 4% dei 45.633 tamponi eseguiti. I positivi da inizio pandemia sono 373.000, quelli attuali sono 39.183 )+55) . I ricoverati sono 2.092, 1.815 in zona non critica (+23 rispoetto a ieri) e 277 in terapia intensiva (+10). Si segnalano poi 25 nuovi decessi, che portano il totale a 10.467. I dimessi sono invece 17.538.

Crescono i positivi in Toscana, ma restano sotto la soglia dei 1.600 che farebbe scattare il passaggio alla zona rossa da lunedì. I casi odierni sono 1.518 su 24.739 test, di cui 16.101 tamponi molecolari e 8.638 test rapidi. Il tasso di positività è de 6,14% (13,9% sulle prime diagnosi), mentre ieri era del 4,59% (i contagi erano 1.197 a fronte di più test, 26.059). In Toscana sono 187.273 i contagi di oggi, 1.518 in più rispetto a ieri (+ 0,8%). Oggi si registrano 22 nuovi decessi: 16 uomini e 6 donne con un'età media di 81,5 anni. Gli attualmente positivi sono oggi 26.762, +0,9% rispetto a ieri. I ricoverati sono 1.727 (14 in meno rispetto a ieri), di cui 257 in terapia intensiva (4 in più).

In Lombardia i numeri del contagio da coronavirus "sono in una fase di leggero, ma costante miglioramento. Il problema è ancora l'occupazione degli ospedali e delle rianimazioni", ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana.

Marche

Nell'ultima giornata sono 621 i contagi da Coronavirus rilevati tra le nuove diagnosi nelle Marche. Ancora una volta la provincia di Ancona ha fatto segnare oltre un terzo dei casi (225, 36%). Nelle ultime 24 ore testati 5.697 tamponi: 3.162 nel percorso nuove diagnosi (980 nello screening con percorso Antigenico) e 2.535 nel percorso guariti (rapporto positivi/testati 19,6%).

Le altre Regioni

In Basilicata sono stati rilevati 105 nuovi casi su 1.169 tamponi molecolari, gli attulamente positivi sono 4.334. In Alto Adige sono 137 i nuovi casi di Covid-19, mentre una persona è deceduta.