Roma, 25 marzo 2021 - Le task force per la campagna di vaccinazione del generale Francesco Paolo Figliuolo, inviate per supportare le strutture già operative in Molise e Basilicata, saranno operative nelle prossime ore. Il Commissario Straordinario per l'Emergenza Covid, che domani e sabato sarà in Calabria e Sicilia per una visita ai punti vaccinali locali, proporrà in un documento trasmesso alle Regioni, una revisione delle percentuali di ripartizione dei vaccini da calcolare in base alla popolazione residente. Nel testo di 'Proposta su nuove percentuali di ripartizione dei vaccini' il commissario Figliuolo risponde così a una richiesta fatta in passato dai governatori: escludere dal calcolo della popolazione residente nelle regioni la popolazione under 16 e over 80, cambiando l'attuale ripartizione calcolata sulla base liste della popolazione target.

Vaccini Covid in Italia: ecco le nuove linee guida del Governo

Bonaccini: mancano dosi, non organizzazione

Ma è arrivata anche una puntualizzazione dal presidente delle Regioni dell'Emilia-Romagna e della conferenza delle Regioni Stefano Bonaccini, riferita anche alla 'strigliata' di Draghi sulla copertura vaccinale degli anziani in cui "persistono purtroppo importanti differenze regionali, che sono molto difficili da accettare" (riferendosi alla scelta di favore altri di gruppi). Bonaccini ha quindi chiarito: "Il Governo pensi a fare arrivare le dosi e pretenda dalle Regioni che facciano le cose al meglio". Il presidente della conferenza delle Regioni ha sottolineato come ad esempio in Emilia Romagna: "Non è mancata l'organizzazione ma le dosi, un problema drammatico". Bonaccini riconosce che magistrati e avvocati vaccinati in Toscana "è stato un errore", ma i problemi vanno "risolti e riconosciuti", ma bisogna "evitare di generalizzare". Stesso concetto espresso da presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio: "Al governo chiediamo che ci diano i vaccini per poter completare ed accelerare questa campagna. I vaccini che ci sono stati forniti non sono tutti uguali: quello di AstraZeneca non lo puoi somministrare agli ultraottantenni e neanche alle persone fragili". Poi ha ribadito: "Fateci avere i vaccini e smettiamola con le polemiche". "In Abruzzo siamo in grado di vaccinare decine di migliaia di persone ogni giorno, abbiamo fatto un accordo con i medici di medicina generale, sono mille, se ci arrivassero domani centomila vaccini in una settimana li avremo usati tutti", ha aggiunto.

Coronavirus Italia: i contagi Covid del 24 marzo

Vaccini, task Force in Molise e Basilicata

Le task force che saranno al più presto operative in Molise e Basilicata sono composte da un medico e due infermieri, e saranno utilizzate in particolare per le vaccinazioni nei paesi e nei luoghi più isolati.

Figliuolo in Calabria e Sicilia venerdì e sabato

Figliuolo intanto domani e sabato sarà in Calabria e Sicilia per una visita ai punti vaccinali nelle due regioni, e per una serie di incontri con le autorità locali. Nella mattinata di venerdì il generale sarà a Cosenza e nel pomeriggio a Catanzaro e Taurianova. Sabato sarà alle 12 a Messina e alle 16 a Catania.

Revisioni ripartizione vaccini nelle Regioni

Prevedere una revisione delle percentuali di ripartizione dei vaccini nelle Regioni, da calcolare in base alla popolazione residente, riportata nel documento 'Proposta su nuove percentuali di ripartizione dei vaccini', che sarà trasmesso oggi alle Regioni. La richiesta era già stata avanzata in passato dai governatori stessi, e prevede di escludere dal calcolo della popolazione residente nelle regioni la popolazione under 16 e over 80. L'attuale ripartizione è calcolata sulla base liste della popolazione target.

Ieri arrivate 270 mila dosi AstraZeneca

Ieri lo stesso Commissario aveva reso noto che l'hub nazionale della Difesa situato all'interno dell'aeroporto militare di Pratica di Mare "ha ricevuto oltre 270 mila dosi del vaccino Astra Zeneca. La fornitura è in linea con le previsioni del piano vaccinale anti Covid. Le Regioni riceveranno nelle prossime ore la propria quota. Grazie alla consegna odierna, i vaccini complessivamente approvvigionati a partire dall'inizio del mese di marzo salgono a oltre 4.7 milioni".

Astrazeneca, il caso dei 29 milioni di vaccini ad Anagni

Basilicata, Bardi: vaccinazione scuola

Il presidente della giunta regionale della Basilicata Vito Bardi ha confermato nel suo punto sulla progressione del piano vaccinale l'arrivo della task force di Figliuolo. Il governatore ha poi aggiornato la situazione relativa alla vaccinazione del personale scolastico: la prima dose è stata somministrata ai lavoratori dell'Università della Basilicata e al personale della città di Potenza, comprese le paritarie, mentre da ieri è iniziata negli altri Comuni della provincia di Potenza. Domani tocca ai tirocinanti di Medicina e infermieristica e entro il 31 marzo la prima dose sarà somministrata a tutti gli insegnanti della provincia di Matera.