Roma, 20 ottobre 2021 - Aggiornamento quotidiano con il bollettino Covid Italia su contagi Covid, ricoveri, decessi e terapie intensive. I dati sull'andamento dell'epidemia da Coronavirus in Italia di ministero della Salute e Protezione Civile arriveranno nel pomeriggio, vedremo se si confermerà il trend in crescita avuto all'inizio di questa settimana, una tendenza derivata anche dall'aumento esponenziale di tamponi effettuati come conseguenza dell'obbligo di green pass per l'accesso ai luoghi di lavoro.

Intanto, è uscito il report periodico dell'Istituto superiore di sanità: le rielaborazioni Iss dicono che i morti di Covid non vaccinati sono 23 volte di più di quelli che avevano ricevuto la doppia dose, purtroppo deceduti comunque. Il campione di ricerca è composto da 671 cartelle cliniche - relative al periodo 01/02/2021 fino al 05/10/2021 -: i decessi per Coronavirus sono stati 38.096, di cui 33.620 ha riguardato coloro che non avevano ancora ricevuto alcuna dose di vaccinazione, mentre solo 1.440 i decessi di vaccinati con ciclo completo, cioè il 3,7% di tutti i decessi di positivi avvenuti.

Sul fronte Green pass e tamponi, è intervenuto il Commissario straordinario per l'emergenza Covid, il generale Figliuolo: le farmacie portanno fare tamponi rapidi anche oltre gli orari di servizio e nei giorni di chiusura, starà alle Regioni e alle Provincie autonome adeguarsi. Le proposta era stata fatta dalla Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani alla luce di file e disagi che si sono andati a creare già dal primo finesettimana successivo al 15 ottobre. Ma la situazione relativa all'obbligatorietà della carta verde crea ancora diversi malintesi: ieri la senatrice Bianca Laura Granato è entrata a Palazzo Madama per lavorare alla commissione Affari Costituzionali senza mostrare il certificato ed è stata sanzionatai.

Intanto, il sottosegretario alla Salute Andrea Costa è stato chiaro riguardo la terza dose di vaccino anti-Covid: "Tra fine anno e inizio del prossimo si procederà con l'allargamento della platea di beneficiari della terza dose". E sulla capienza dei locali al chiuso, ugualmente, la fine dell'anno è il "limite temporale in cui si può arrivare al 100%", tutto perché la campagna vaccinale sta procedendo bene e l'obiettivo di "arrivare al 90% dei vaccinabili è raggiungibile in poche settimane".

Il Veneto registra 455 nuovi contagi Covid nelle ultime 24, ore, uno dei rimbalzi più importanti nelle ultime settimane, e tre decessi. Lo riferisce il bollettino della Regione. Il numero complessivo degli infetti da inizio dell'epidemia sale a 475.593, quello delle vittime a 11.810. Cresce di poco il dato dei soggetti attualmente positivi, 8.868 (+51), mentre è in rialzo, per il secondo giorno, il numero dei ricoveri nei normali reparti medici, 202 (+9). Migliora invece la situazione nelle terapia intensive, dove sono 32 (-4) i posti letto occupati da pazienti Covid.

Sono 224 in più rispetto a ieri i casi di positività al Coronavirus registrati oggi in Toscana che portano il totale a 286.392 dall'inizio della pandemia. Si registrano 2 nuovi decessi, con il totale dei morti che sale a 7.239. I ricoverati sono 233, 2 in più rispetto a ieri, di cui 22 in terapia intensiva, 1 in meno. I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 274.029 (95,7% dei casi totali). Gli attualmente positivi sono oggi 5.124, -1,9% rispetto a ieri. Complessivamente, 4.891 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (103 in meno rispetto a ieri, meno 2,1%). Sono 13.378 (148 in più rispetto a ieri, più 1,1%) le persone, anch'esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate.

Oggi in Puglia si registrano 147 nuovi casi di Coronavirus su 22.606 test giornalieri (o,65% tasso positività) e 2 decessi. I nuovi casi sono così distribuiti: 25 in provincia di Bari, 9 nella provincia Barletta-Andria-Trani, 5 nel Brindisino, 16 nel Foggiano, 58 nel Leccese e 33 nel Tarantino. Delle 2.018 persone attualmente positive 131 sono ricoverate in area non critica e 17 in terapia intensiva.

I laboratori dell'Azienda sanitaria altoatesina nelle ultime 24 ore hanno effettuato 1.006 tamponi PCR e registrato 71 nuovi casi positivi. Inoltre degli 8.007 test antigenici eseguiti, 32 sono risultati positivi: il totale dei nuovi casi di positività al Covid è quindi 103.. Non ci sono stati nuovi decessi. I pazienti Covid-19 ricoverati nei normali reparti ospedalieri sono 25, quelli in isolamento nelle strutture di Colle Isarco e Sarnes sono 11, mentre sono 7 i pazienti Covid ricoverati nei reparti di terapia intensiva. Sale il numero delle persone in quarantena attualmente sono 1.537 (+90).

In Basilicata, nelle ultime 24 ore, ci sono stati 20 nuovi contagi, in Molise 6. L'Umbria oggi registra 38 nuovi contagi, la Valle d'Aosta 6. In Abruzzo ci sono stati 34 nuovi contagi e 2 decessi, in Sardegna i nuovi positivi sono 28.