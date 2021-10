Roma, 21 ottobre 2021 - Appuntamento quotidiano con il bollettino del ministero della Salute e della Protezione Civile con i dati su contagi, morti, ricoveri e terapie intensive che ci aggiornerà sull'andamento del Coronavirus in Italia. Anche questa settimana sono diminuiti i nuovi casi, ma, come evidenzia il monitoraggio della Fondazione Gimbe, la discesa sta rallentando e si va verso una stabilizzazione. Il numero di contagi rilevati negli ultimi sette giorni potrebbe però essere stato condizionato dall'impennata di tamponi (quasi un milione in più) dovuta all'introduzione del green pass obbligatorio sul lavoro. Non bisogna abbassare la guardia, visto anche quanto sta succedendo in Gran Bretagna. Secondo il presidente della Fondazione Nino Cartabellotta è necessario "incrementare le vaccinazioni over 12, accelerare la somministrazione delle terze dosi, allargare la platea delle dosi booster (come anticipato ieri dal sottosegretario alla Salute Andrea Costa) e introdurre l'obbligo di terza dose per gli operatori sanitari".

La Gran Bretagna agita i virologi: "Terza dose a tutti o saranno guai"

Intanto è in continuo miglioramento anche la mappa dell'Ecdc sull'incidenza del Covid in Europa. I nuovi ingressi di Emilia-Romagna, Lazio, Valle D'Aosta e Basilicata portano a 12 le regioni italiane verdi. Rispetto alla scorsa settimana passa invece da verde a giallo il Friuli Venezia Giulia, che raggiunge nella fascia di rischio moderato la provincia autonoma di Bolzano, Veneto, Toscana, Marche, Campania, Calabria e Sicilia.

Regioni / Veneto

La curva Covid si è stabilizzata in Veneto su una quota leggermente più alta negli ultimi giorni: i contagi sono stati 446 nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 455). Si contano anche 4 vittime che portano a 11.814 il totale dei decessi da inizio emergenza. Aumentano leggermente i soggetti attualmente positivi, 8.965 (+97), mentre scende il numero dei pazienti nelle aree non critiche (196, -6). Sono invece 33 (+1 rispetto a ieri) i ricoverati in terapia intensiva.

Sono 277 i nuovi casi Covid rilevati in Toscana dall'analisi di 8.724 tamponi molecolari e 26.887 tamponi antigenici rapidi (tasso di positività allo 0,8%). Gli attualmente positivi sono 5.070, -1,1% rispetto a ieri: tra questi i ricoverati sono 232 (1 in meno rispetto a ieri), di cui 22 in terapia intensiva (stabili). Oggi si registrano 3 nuovi decessi: 2 uomini e una donna con un'età media di 87 anni.

Nessun decesso e 83 contagi in Alto Adige.