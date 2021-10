ROMA - In vista della ripresa lavorativa di oggi e quindi con la necessità dei non vaccinati di avere un Green pass, ieri si è assistito a una vera e propria corsa ai tamponi con le poche farmacie aperte per turno letteralmente prese d’assalto. A Torino, nel quartiere di San Salvario, è dovuta intervenire una pattuglia della polizia per controllare la lunga coda che si era creata davanti a una farmacia. Il serpentone di persone, fino a un centinaio, ha creato qualche disagio anche alla viabilità. "Abbiamo lavorato senza sosta dal mattino – fanno sapere dall’esercizio commerciale – avevamo un certo numero di prenotazioni, ma molti di più si sono presentati sapendo dell’accesso libero". Nel pomeriggio lunghe code davanti alle farmacie – fino a 400 persone in attesa per quelle che offrono pacchetti scontati per i test – si sono viste anche a Bolzano: anche qui sono intervenuti i vigili. Ma file e proteste si sono registrate in altre città, tra Toscana e Marche, come Viareggio e Pesaro. Solo in Piemonte, dato aggiornato alle 18 di ieri, sono stati 5.600 i tamponi rapidi eseguiti nelle farmacie. Sabato, invece, Federfarma aveva registrato 34mila test.

