Roma, 23 settembre 2020 - Bollettino sull'andamento dell'epidemia di Coronavirus in Italia: saranno diffusi dal Ministero della Salute nel pomeriggio tutti gli aggiornamenti si casi totali, attualmente positivi, morti, guariti, ricoveri e terapie intensive. Corre intanto il contagio nel resto del mondo: record di contagi in Israele, superati i 200mila morti negli Stati Uniti, altri 1.700 casi in Germania, in Francia in rianimazione l'ex bodyguard di Macron, impennata di vittime in Spagna. Tornando in Italia, prorogata fino a domenica la sospensione dell'attività didattica a La Spezia. La città è al centro di un preoccupante aumento di contagi da fine agosto. Attualmente i positivi sono 1.049, oltre il doppio di quanto registrato nel lockdown, e gli ospedalizzati 85. Intanto il governo ha posto la fiducia al Dl Covid, in discussione al Senato. Il decreto, che scade il 28 settembre, è stato varato a fine luglio per prorogare le misure urgenti legate alla "dichiarazione di emergenza epidemiologica da Covid-19 deliberata il 31 gennaio 2020".

I dati e la tabella del 23 settembre

Lazio, 3 decessi

Dopo il record di 238 nuovi positivi registrati ieri, il Lazio vede oggi una decrescita, ma i numeri restano alti: "Su oltre 9 mila tamponi si registrano 195 casi", rende noto l'assessore alla Sanità regionale, Alessio D'Amato. Di questi 195, ben 135 sono a Roma. Si registrano anche tre decessi.

Veneto, altri 150 casi

Il Veneto registra 150 nuovi casi di positività nelle ultime 24 ore e due vittime, che portano il dato complessivo dei morti a 2.167. Il numero totale degli infetti dall'inizio dell'epidemia tocca quota 26.154. Sale anche il numero dei pazienti in terapie intensiva, 22 (+2). Le persone attualmente positive sono 3.155 (+12).

Toscana, una vittima

In Toscana si registrano altri 90 contagi, con un'età media di 41 anni circa. Il 70% è risultato asintomatico, il 18% pauci-sintomatico. Oggi si registra un nuovo decesso: un uomo di 80 anni a Prato. I tamponi sono stati 7.502. Gli attualmente positivi sono oggi 3.054, -0,1% rispetto a ieri. I ricoverati sono 121 (2 in più rispetto a ieri), di cui 24 in terapia intensiva (3 in più).

Umbria, positivo assessore regionale

Sono risultati positivi al Covid-19 l'assessore regionale ai Trasporti dell'Umbria, Enrico Melasecche, due assistenti e uno dei dirigenti di Palazzo Donini.

Marche, 32 contagi

Sono stati 32 i casi rilevati nelle Marche nell'ultima giornata nel percorso nuove diagnosi: 12 in provincia di Pesaro Urbino, 12 in provincia di Ascoli Piceno, tre in provincia di Ancona, due in provincia di Macerata, uno in provincia di Fermo e due fuori regione. In tutto, fa sapere il Gores, sono stati testati 1.497 tamponi: 829 nel percorso nuove diagnosi e 668 nel percorso guariti.