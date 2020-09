Roma, 6 settembre 2020 - Riflettori puntati sul quotidiano bollettino con i dati aggiornati sull'epidemia di Coronavirus in Italia. La curva dei contagi ieri è rimasta sostanzialmente stabile (1.695 nuovi casi), confermando però la tendenza di crescita che prosegue da settimane. Un andamento che sembra riflettersi nei numeri che in queste ore stanno arrivando dalle regioni. Si attende di conoscere il dato dei decessi, dopo i 16 morti registrati nell'ultimo bollettino Covid. E fari anche su terapie intensive e ricoveri, il cui trend è in salita da giorni. Nel frattempo, oggi, il ministro Roberto Speranza ha chiarito che nella distribuzione del vaccino avranno la precedenza medici e anziani. Se il farmaco Oxford "dovesse andare bene", ha aggiunto il titolare della Salute, le prima dosi potrebbero essere disponibili "già a fine anno". Speranza ha escluso ancora una volta che si possa ricorrere a un nuovo lockdown mentre ha ribadito come ci siano "tutte le condizioni" per il ritorno a scuola. Situazione complessa in Francia, dove sono stati rilevati altri 8.550 contagi nelle ultime 24 ore. Sette ulteriori dipartimenti sono stati classificati come "zona rossa", portando a 28 le aree in cui l'Eliseo ha reso possibile "misure rafforzate" per contenere la diffusione del virus.

Sulle condizioni di Silvio Berlusconi, ricoverato al San Raffaele di Milano dopo essere risultato positivo e sintomatico al Covid-19, il primario Alberto Zangrillo ha spiegato che la "fase è delicata", ma il "decorso è regolare" e il "paziente è tranquillo". Attimi di paura per Arturo Lorenzoni: il candidato del centrosinistra in Veneto è stato colto da malore in diretta Facebook, mentre era collegato con il ministro per gli affari regionali Francesco Boccia e il candidato sindaco di Venezia Pierpaolo Baretta. Lorenzoni parlava da casa, è stato soccorso dai familiari, riprendendosi poco dopo. Il collegamento è stato interrotto, il frammento video rimosso dal social.

Covid, i dati del 6 settembre

Qui, non appena saranno disponibili, riporteremo gli aggiornamenti sull'andamento dell'epidemia di Coronavirus nel nostro Paese.

Regione per regione: la tabella

-

Emilia-Romagna

Contagi in lieve flessione in Emilia-Romagna, con 124 nuovi casi (ieri 134) a fronte di oltre 10.200 tamponi: un aumento in linea con i giorni scorsi. Un morto registrato in provincia di Piacenza, mentre prosegue l'aumento del numero dei ricoverati: +2 in terapia intensiva (14) e altrettanti negli altri reparti (124) Dei nuovi contagiati, 57 erano già in isolamento, 56 individuati in focolai già noti e 60 sono asintomatici. Sono 36 i casi collegati a rientri dall'estero, 18 da altre regioni. L'età media è 41 anni. Il maggior numero si registra nelle province di Reggio Emilia (20), Modena (17), Ravenna (16), Parma (14), Ferrara (13), Bologna (11) e Forlì (13). I casi attivi sono 3.370 (+119), le persone in isolamento a casa sono 3.232 (+115), il 95%, le persone complessivamente guarite sono 24.794 (+4). La Regione segnala inoltre che il decesso comunicato nell'aggiornamento di ieri, e relativo alla provincia di Reggio Emilia, non è ascrivibile a Covid-19.

Toscana

Altri 122 contagi (ieri 113) in Toscana (45 identificati in corso di tracciamento e 77 da attivita' di screening). Sono 7.803 i test eseguiti nelle ultime 24 ore (583.923 da inizio emergenza). Gli attualmente positivi sono a oggi 1.994, +5,6% rispetto a ieri. Nessun nuovo decesso. Questi i dati - accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste della Protezione Civile Nazionale. L'età media dei casi odierni è di 41 anni circa: il 60% è risultato asintomatico, il 23% pauci-sintomatico, il 13% lieve. Delle 122 positività, 9 casi sono ricollegabili a rientri dall'estero e 6 a rientri da altre regioni italiane (3 Sardegna, 3 altro).

Veneto

Si conferma il trend in Veneto: sono 179 i nuovi casi (ieri 188) che portano a 23.944 il totale dei contagiati in regione da inizio pandemia. Rallenta l'aumento degli attuali positivi, +62 da ieri e in totale 2.939, mentre non vi sono nuovi decessi (totale 2.130). Scendono le persone in isolamento fiduciario, che sono 7.792 (-513), delle quali 144 (-61) sono positive. Stabili i ricoveri in ospedale, che sono 151 (+1) di cui 79 positivi; risalgono le terapie intensive che accolgono 16 pazienti, 3 in più.

Puglia

In lieve aumento i nuovi casi in Puglia: 60 rispetto ai 56 di ieri. Allo stesso tempo salgono nche i tamponi effettuati: oggi 3358 a fronte dei 3319 di ieri. Del totale dei casi odierni, 22 riguardano la provincia di Bari, 4 la provincia Bat (Barletta, Andria, Trani), 4 la provincia di Brindisi, 12 la provincia di Foggia, 14 la provincia di Lecce, 4 la provincia di Taranto. Un decesso nelle ultime 24 ore (nella provincia di Bari) a fronte dei 2 di ieri.

Sardegna

I nuovi positivi in Sardegna sono 19, portando il totale dei casi sull'isola da inizio epidemia a quota 2.505. Sono 15 i contagi emersi da attività di screening e 4 da sospetto diagnostico. Resta invariato il numero delle vittime, 136 in tutto. Al momento sono 45 pazienti ricoverati in ospedale (+1 rispetto al dato di ieril, mentre stabile il numero di quelli in condizioni critiche. Le persone in isolamento domiciliare sono 1.032. Delle positività complessive accertate, 435 (+1) sono stati rilevati nella Citta' Metropolitana di Cagliari, 252 nel Sud Sardegna, 103 (+1) a Oristano, 185 (+2) a Nuoro, 1.530 (+15) a Sassari.

Marche

Sono 20 i casi positivi al coronavirus registrati nelle ultime 24 ore nelle Marche, in lieve flessione rispetto ai 32 di ieri. Sono 11 in provincia di Pesaro Urbino, 5 in provincia di Ascoli Piceno, 3 in provincia di Macerata e 1 in provincia di Ancona. Questi casi comprendono 5 rientri dall'estero (Macedonia, Albania, Moldavia), 4 contatti in ambiente domestico asintomatici, 4 soggetti sintomatici, 6 contatti stretti di casi positivi e un caso rilevato dallo screening percorso sanitario.

Le altre

Accertati in Umbria 26 nuovi casi: stabili a 15 i ricoverati negli ospedali di Perugia e Terni, due in intensiva. Segnalati sei nuovi guariti, 1.473 totale. Nessun decesso registrato nelle ultime 24 ore. Gli attualmente positivi passano così da 342 a 362. Nell'ultimo giorno sono stati eseguiti 1.220 tamponi, 165.428 dall'inizio della pandemia. In Piemonte 56 nuovi casi, per un totale di 33.256. Nessun decesso nelle ultime 24 ore.

Approfondimenti

Cacciari e il Covid: ora torniamo a vivere. "La paura uccide, chi fugge è un disertore"

Stress, isolamento, meno efficienza. Ecco il lato oscuro dello smart working