Roma, 5 settembre 2020 - La curva dei contagi da Coronavirus in Italia continua a crescere. Oggi il bollettino quotidiano del Ministero della Salute consentirà di inquadrare meglio i dati di ieri, quando sono stati superati i 1.700 nuovi casi. Aggiornamenti saranno forniti anche su attualmente positivi, morti, guariti, ricoveri e terapie intensive. Intanto il governo rassicura. Il premier Giuseppe Conte si dice fiducioso sulla lotta al Covid in autunno, ma ritiene "inopportuno riaprire gli stadi". Il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri sottolinea: "C'è una condizione di crescita, ma non critica, dei casi di Covid e gli ospedali non sono sotto stress. Con l'arrivo della stagione fredda credo vedremo una circolazione più elevata del virus, ma il Servizio sanitario nazionale è in grado di farvi fronte". Sileri continua: "Dubito che avremo una seconda ondata epidemica così come l'abbiamo vista a febbraio-marzo, perché abbiamo imparato a convivere con il virus".

Il bollettino del 5 settembre

A breve saranno pubblicati i dati e la tabella in Pdf

Emilia Romagna, 134 nuovi positivi

Sono 134 i nuovi casi di Coronavirus emersi nelle ultime 24 ore in Emilia-Romagna, dove si registra anche una nuova vittima (a Reggio Emilia). Quanto ai ricoveri, in terapia intensiva c'è un paziente in meno rispetto a ieri (12 in totale), mentre in altri reparti Covid i malati salgono di 8 unità (122). Dei 134 nuovi casi (età media 38 anni) 72 sono asintomatici individuati nell'ambito delle attività di contact tracing e screening regionali. Sono 41 i nuovi contagi collegati a rientri dall'estero e 16 quelli di rientro da altre regioni è 16. Il maggior numero dei contagi nelle province di Bologna (24), Modena (21), Ravenna (15), Ferrara (14), Parma (11), Reggio Emilia (11) e a Forlì (16).

Toscana, casi in crescita

In Toscana sono 12.292 i nuovi casi, 113 in più rispetto a ieri (28 identificati in corso di tracciamento e 85 da attività di screening). I nuovi casi sono lo 0,9% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,4% e raggiungono quota 9.260 (75,3% dei casi totali). I test eseguiti hanno raggiunto quota 576.120, 8.354 in più rispetto a ieri. Gli attualmente positivi sono oggi 1.889, +4% rispetto a ieri.

Balzo nelle Marche

Sono 32 i nuovi casi positivi registrati nelle ultime 24 ore nelle Marche su 865 tamponi testati nel percorso nuove diagnosi: 16 in provincia di PesaroUrbino, 11 in provincia di Ancona, 2 in provincia di Macerata, 1 in provincia di Ascoli Piceno, 1 in provincia di Fermo e 1 fuori regione.

In Puglia due decessi

Sono 55 i casi positivi in un giorno: 32 in provincia di Bari, cinque in provincia Bat, otto in provincia di Foggia, due in provincia di Lecce, otto in provincia di Taranto. Sono stati registrati due decessi: uno in provincia di Bari e uno residente fuori regione.

Calabria, prima vittima dopo 3 mesi

Un decesso in Calabria, dopo oltre tre mesi, di un paziente positivo al Covid 19. La vittima è un 72enne di Napoli, probabilmente in vacanza sulla costa ionica cosentina, ricoverato nel reparto di malattie infettive dell'ospedale dell'Annunziata di Cosenza dal 25 agosto scorso. Successivamente le sue condizioni sono peggiorate ed è stato necessario il trasferimento nel reparto di rianimazione, dove si è spento.