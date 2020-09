Roma, 7 settembre 2020 - Si guarda con attenzione al quotidiano bollettino sull'andamento dell'epidemia di Coronavirus in Italia. I numeri di ieri hanno evidenziato una frenata dei contagi, seppur a fronte di un quantitativo decisamente inferiore di tamponi, come spesso accade nei weekend (30mila in meno, i test processati, rispetto al giorno precedente). Una tendenza che sembra confermata anche dai dati Covid di oggi che stanno giungendo dalle regioni. In calo, ieri, anche i decessi (7). Da tenere monitorati sono soprattutto ricoveri e terapie intensive, in crescita nelle scorse 24 ore. A preoccupare alcuni focolai, in particolare quello di La Spezia, dove ieri si sono registrati 67 casi di positività e due decessi. Oggi il sindaco della città ligure, Pierluigi Peracchini, ha revocato l'ordinanza che permetteva musica nei locali pubblici, dalle 18 alle 22, "fino a quando la situazione non sarà normalizzata". Cluster anche a Palo del Colle (Bari), dove ci sarebbero 24 casi di positività, tra cui anche alcuni giovani. Sempre nel Barese, a Bitonto, è stato chiuso il Comando di Polizia Municipale per una pulizia e disinfestazione straordinaria: un vigile urbano avrebbe presentato sintomi riconducibili al Covid-19. Nel frattempo, a tenere banco è l'imminente rientro a scuola, per alcuni già avvenuto. Di oggi la notizia che anche Marina Berlusconi, figlia del Cavaliere, è risultata positiva al Coronavirus. Per l'ex permier notte tranquilla al San Raffaele. Nel mondo, intanto, si segnala il sorpasso dell'India sul Brasile come numero di contagi. I casi accertati nel Paese, ora il secondo più colpito dopo gli Stati Uniti, sono 4.204.613, a fronte di 71.642 morti.

Il bollettino del 7 settembre

Toscana

Atri 85 nuovi positivi in Toscana (ieri erano 122), a fronte di 5.095 tamponi. L'età media è di 41 anni circa (il 28% ha meno di 26 anni, il 18% tra 26 e 40 anni, il 40% tra 41 e 65 anni, il 14% ha più di 65 anni). Il 77% è risultato asintomatico, il 16% pauci-sintomatico, l'8% lieve. Sono 13 i casi ricollegabili a rientri dall'estero, di cui 2 per motivi di vacanza (Spagna). Tre casi sono ricollegabili a rientri da altre regioni italiane (Sardegna). Sei casi individuati grazie ai controlli attivati nei porti e stazioni, di cui 4 riferibili a cittadini residenti fuori regione.

Marche

Sei i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore nelle Marche sei positivi al coronavirus nelle ultime 24ore. Lo fa sapere il Gores in base ai 636 tamponi eseguiti di cui 348 nel percorso nuove diagnosi e 288 nel percorso guariti. Tre i contagi rilevati in provincia di Ancona, due in provincia di Ascoli Piceno e uno in provincia di Macerata. Questi casi comprendono due rientri dall'estero (Romania), due soggetti sintomatici, un caso rilevato dallo screening percorso sanitario e uno in fase di verifica. Due i nuovi ricoveri in ospedale.

Veneto

Sono 69 i nuovi casi in Veneto nelle ultime 24 ore (ieri 179), che portano il totale dei contagi a 24.013 da inizio pandemia. Lo riporta il bollettino regionale. Nessun decesso, aumentano i ricoveri in ospedale sono 158 (+7) e i pazienti in terapia intensiva: ora sono 17 (+1).

Abruzzo, anche un bimbo di 1 anno positivo

Quindici nuovi casi di pazienti positivi al Covid 19 in Abruzzo, 13 dei quali a L'Aquila e con il più giovane che ha solo un anno. L'età dei nuovi positivi è compresa tra 1 e 68 anni, mentre non si segnala nessun deceduto. Sono 31 i pazienti ricoverati in ospedale in regime ordinario (-1 rispetto a ieri); 2 (invariato rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 487 (+12 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.

Le altre

Dieci nuovi casi in Basilicata, a fronte di 516 tamponi.

