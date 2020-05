Roma, 10 maggio 2020 - Nuovo bollettino della Protezione civile sull'andamento di contagi, decessi e guariti da Coronavirus in Italia, mentre le Regioni scalpitano per la riapertura delle attività economiche. Nel mondo intanto i casi di positività hanno superato i 4 milioni. E, anche se gli scienzati si interrogano sull'eventualità che il Covid-19 abbia perso forza e stia diventando meno pericoloso, in Germania sarebbe risalito l'indice di contagio: da R0 a 1,1.

Lombardia

Continua il trend in calo in Lombardia, dove oggi si registrano altri 282 positivi e 62 morti.

Le altre notizie di oggi

Approfondimenti

