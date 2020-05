Roma, 10 maggio 2020 - Sono oltre 4 milioni le persone contagiate dal Coronavirus nel mondo. E i tre quarti dei casi sono stati registrati in Europa e Stati Uniti. Il conteggio è stato effettuato dall'Afp, sulla base di dati forniti da fonti ufficiali. I casi accertati sono 4.001.437. I morti sono 277.127. L'Europa è il continente più colpito (1.708.648 contagiati e 155.074 morti), seguito dagli Stati Uniti (1.305.544 casi e 78.320 morti). E mentre gli Usa sono ancora in piena emergenza, in diverse parti d'Europa e del mondo cresce l'allarme per una possibile seconda ondata. Anche se gli scienzati si interrogano sull'eventualità che il Covid-19 abbia perso forza e stia diventando meno pericoloso.

Germania

La notizia più importante è giunta ieri dalla Germania, dove si registra un aumento dei contagi. Il tasso di infezione, l'ormai celebre R0, è salito di nuovo a 1,1. Una persona infetta da Covid-19 ne contagia in media poco più di una. I dati sono stati diffusi dal Koch Institut che da sempre sostiene come il tasso d'infezione debba rimanere sotto l'1 perché l'epidemia segni un calo costante. Dopo lo 0,65 di mercoledì e lo 0,71 di giovedì, ieri l'R0 ha superato la soglia critica. L'allarme è scattato soprattutto nei mattatoi, con un'impennata dei casi in ben cinque località. Qui è stata superata la "linea rossa" fissata dalla Merkel, oltre la quale è obbligatoria la retromarcia dalle misure di allentamento.

Nonostante il contagio in risalita, Berlino ha deciso comunque di aprire i confini, per un giorno, in occasione della "festa della mamma". La polizia tedesca oggi accetterà la visita alla madre come motivo valido per entrare nel Paese, secondo quanto appreso dalla Dpa, ai posti di controllo istituiti sui confine lo scorso marzo per ordine del ministro dell'Interno Horst Seehofer. La polizia federale ha comunque sottolineato che la "giustificazione fornita all'ingresso deve essere credibile e verificabile".

Usa

Altre 1.568 vittime e 25.621 nuovi casi nelle ultime 24 ore negli Usa. Il bilancio totale sale così a 78.746 vittime, i dati della Johns Hopkins University certificano che i contagi negli Stati Uniti sono 1.309.164. Nel frattempo, il virologo Anthony Fauci, il volto più noto della task force della Casa Bianca contro il Covid-19, comincia un periodo di isolamento di 14 giorni dopo un contatto "a basso rischio" con una persona dello staff della Casa Bianca risultato positivo al test. Sono ora tre gli esperti sanitari della task force in auto quarantena.

Nel Paese prosegue il lockdown, in ordine sparso a seconda degli Stati. Ed Elon Musk minaccia di lasciare la California, dove si trova il suo unico sito di produzione di auto elettrice Tesla, perché le autorità locali gli hanno vietato di riprendere la produzione a causa della pandemia. Il magnate è pronto al clamoroso passo. "Francamente è'la goccia che fa traboccare il vaso, Tesla trasferirà immediatamente la sua sede e i suoi progetti futuri in Texas/Nevada e se dovrà mantenere una attività a Fremont dipenderà dal modo in cui siamo trattati", ha twittato.

Gran Bretagna

Il premier britannico, Boris Johnson, resta cauto sulla fine del lockdown, che resterà in vigore almeno fino al primo giugno, ha annunciato il titolare di Downing Street, secondo cui a partire da quella data potranno riaprire progressivamente i negozi e le scuole elementari. Tuttavia, chi arriva nel Paese con l'aereo è tenuto alla quarantena di 14 giorni e già dalla prossima settimana chi non può fare smart working potrà tornare a lavorare, rispettando le distanze sociali e limitando l'uso dei mezzi pubblici. Da mercoledì saranno allentate le restrizioni per l'attività sportiva all'aperto. Per il de-confinamento, Johnson ha annunciato un piano di allerte, da uno a cinque, che si baserà sul fattore R dei contagi.

Corea del Sud

Non sono buone notizie quelle che giungono dalla Corea del Sud, dove si registrano 34 nuovi casi di Covid-19, il più alto incremento giornaliero di contagi dal 9 aprile. Dei nuovi casi, 26 sono stati trasmessi localmente e otto risultano 'importati'. Tutti i bar a Seul sono stati chiusi ieri, dopo l'esplosione di un nuovo focolaio legato a night-club della capitale. La misura si è imposta con l'obiettivo di fermare una seconda ondata di contagi.

Cina

Sono 14 i nuovi casi di Covid-19 confermanti dalla Commissione nazionale sanitaria della Cina. Si tratta il numero più alto dal 28 aprile e in cui è compreso anche un nuovo caso a Wuhan, epicentro della pandemia, il primo dal 4 aprile. Il balzo dei contagi è dovuto in maggior parte al cluster della città di Shulan, nella provincia nord-orientale di Jilin, dove si concentrano 11 delle 14 nuovi infezioni: si tratta di familiari e persone entrate in contatto con una donna risultata positiva ai test lo scorso 7 maggio.

FOCUS Il link per il download della app AutoCert19 per chi possiede un dispositivo mobile Apple: https://onelink.to/autocert19

La mappa live del contagio