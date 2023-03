Berlusconi ancora ricoverato, slittano le dimissioni. Il figlio Luigi in ospedale

Milano, 29 marzo 2023 – Non si hanno notizie ufficiali delle condizioni di salute di Silvio Berlusconi, ricoverato da lunedì al San Raffaele di Milano. Secondo le notizie trapelate il fondatore di Forza Italia è entrato in ospedale per controlli: le dimissioni erano previste per oggi. Ma sono slittate.

Nel pomeriggio il Cav ha ricevuto la visita del figlio minore Luigi Berlusconi. Uscendo Luigi non ha rilasciato dichiarazioni ai giornalisti, in attesa fuori dal San Raffaele. Più tardi fonti di Forza Italia hanno riferito che Bresluconi dovrebbe lasciare l'ospedale nella giornata di domani.

Sui motivi del ricovero nessuna certezza. Si parla di accertamenti per probabili aritmie. Ma la diagnosi non è stata ufficializzata.

Al momento, oltre la cancellata di via Olgettina 60, si vedono solo auto di scorta e un'auto dei Carabinieri. Nessun via vai che potrebbe far pensare a dimissioni imminenti, ipotizzate inizialmente per questa mattina. Ieri, in visita al leader di Forza Italia, era andato il fratello Paolo.