Berlusconi, seconda notte in rianimazione. Le news di oggi: “Reagisce alle cure”

Milano, 7 aprile 2023 – Ha passato la seconda notte in rianimazione Silvio Berlusconi, ricoverato al San Raffaele di Milano per un’infezione polmonare. Il quadro clinico è complesso: il Cav – notizia di ieri – combatte da tempo con una forma di leucemia cronica che debilita il sistema immunitario. A tranquillizzare sul suo stato di salute stamani è il ministro degli Esteri Antonio Tajani, intervistato ad Agorà, su Rai 3: “Il professore Alberto Zangrillo mi ha detto che ha riposato bene, è sottoposto a cure intensive e sta reagendo positivamente e questo ci fa ben sperare”. Già ieri circolavano informazioni su un suo “miglioramento” dall’inizio delle terapie per la polmonite. Al momento non sono previsti altri bollettini.

Nella tarda serata il medico personale di Berlusconi e direttore del reparto di cardiologia intensiva ha lasciato l’ospedale riservando un commento polemico ai giornalisti appostati all’uscita: “C'è un sacco di gente che si diverte a dire cazzate”. Il riferimento è a qualcosa che è stato scritto o detto a proposito delle condizioni dell’ex premier: parlatene con quelli che su Twitter, sui social e sul Corriere e Repubblica online dissertano su cose di cui non conoscono niente''.

News in diretta

Silvio Berlusconi e Antonio Tajani (Ansa)