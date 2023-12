Vaticano, il cardinale Becciu condannato a 5 anni e mezzo di reclusione

Città del Vaticano, 16 dicembre 2023 – Ci sono voluti quasi cinquecento anni per rivedere un cardinale punito col carcere dalla Chiesa cattolica. Quel che è toccato a Giovanni Morone, accusato nel 1557 da papa Paolo IV di essere in odore di eresia luterana, è capitato ieri ad Angelo Becciu, dal Tribunale vaticano giudicato colpevole di abuso di ufficio e peculato nella vicenda della compravendita del Palazzo londinese di Sloane Avenue e della gestione dei fondi della Segreteria di Stato vaticana.

Cinque ore di camera di consiglio, dieci imputati per reati che andavano dall’estorsione al riciclaggio, 69 testimoni, 86 udienze: sono i numeri del ’processo del secolo’, come è stato definito entro le mura leonine, durato oltre due anni e mezzo, e con alla sbarra – una prima volta nella storia del tribunale d’Oltretevere istituito ’solo’ nel 1929 – un principe della Chiesa, l’ex sostituto agli Affari generali della Segreteria di Stato.

Becciu è stato condannato a cinque anni e sei mesi di reclusione, con interdizione perpetua dai pubblici uffici e 8mila euro di multa, in applicazione dell’ottocentesco Codice Zanardelli, dismesso dallo Stato italiano ma ancora in vigore nei processi penali vaticani. Il promotore di giustizia, Alessandro Diddi, aveva chiesto sette anni e tre mesi.

Se Morone trascorse più o meno ventiquattro mesi dietro le sbarre di Castel Sant’Angelo, senza un verdetto passato in giudicato e prima di essere riabilitato ed assurgere a protagonista del Concilio di Trento, Becciu – assente nella Sala polifunzionale dei Musei vaticani durante la lettura della sentenza – per il momento resta libero. La condanna non è definitiva.

Il legale difensore Fabio Vaglione dichiara di rispettare la sentenza, "ma certamente faremo appello, perché ribadiamo l’innocenza del cardinale”. Qualora la detenzione venisse ribadita anche dalla Corte d’Appello vaticana, Becciu potrà comunque sperare nella grazia concessa dal Papa, sulla falsariga di quanto fece Benedetto XVI nei confronti dell’ex maggiordomo Gabriele per il caso Vatileaks. La possibilità che le prigioni vaticane restino vuote è data come molto probabile. Così come il fatto che Becciu, privato da Francesco delle prerogative del cardinalato nelle more del processo, faccia il suo ingresso in Cappella Sistina per eleggere il successore del gesuita, nonostante la condanna non cancelli il suo diritto/dovere di voto del vicario di Cristo.

Il porporato è stato giudicato in primo grado colpevole di aver favorito il broker Raffaele Mincione nell’ambito dello scandalo finanziario legato all’operazione di acquisto del Palazzo di Londra a Sloane Avenue. Comprato dalla Segreteria di Stato nel 2014, prima metà, e poi tutto quattro anni più tardi per la cifra di 300 milioni di euro, l’immobile è stato definitivamente ceduto. Al contempo, ha retto l’accusa di peculato contro Becciu per i soldi della Segreteria di Stato, da un lato, destinati alla liberazione di una suora rapita in Mali (575mila euro) e poi in parte confluiti in spese voluttuarie di un’altra imputata nel processo, la manager Cecilia Marogna, e, dall’altra, finiti nelle casse di una coop di un fratello di Becciu (in totale 125mila euro).

A lungo il processo si è soffermato sul memoriale di monsignor Alberto Perlasca, ex capo ufficio amministrativo della Segreteria di Stato e una delle cinque parti civili del dibattimento, insieme alla stessa Segreteria, all’Apsa, allo Ior e all’Asif. Per la stampa è stato lui "il grande accusatore” del processo, anche se Diddi ha sostenuto che il memoriale “non è la pietra angolare dell’accusa”.

Con la condanna di Becciu si conferma la tesi secondo la quale per papa Francesco non esistono più ’immunità’, morali o giuridiche, per i porporati. Ne sanno qualcosa Tarcisio Bertone, rimbrottato in pratica urbi et orbi per le alte spese di ristrutturazione del suo attico, Theodore Edgar McCarrick, dimesso dallo stato clericale per abusi sessuali, e di recente l’antiPapa, Raymond Burke, lasciato senza appartamento e stipendio, perché, stando una confidenza di Bergoglio al biografo Austen Ivereigh, li avrebbe usati contro la Chiesa.

“Il processo Becciu dimostra che il Papa crede nell’autonomia della giustizia vaticana cui attribuisce il compito di decidere in autonomia – chiarisce Pierluigi Consorti, docente di Diritto Canonico all’Università di Pisa e presidente dei canonisti italiani –. Prima i reati commessi in Vaticano erano passati sotto silenzio oppure nei casi più eclatanti perseguiti, per delega, dallo Stato italiano. I cardinali di Francesco vanno in bicicletta, come Matteo Zuppi, e riallacciano i fili della corrente elettrica al pari di Konrad Krajewski. Chi era abituato agli attici sfarzosi o al sine cura resta in panchina. E, qualora commettano reati, sanno che il Papa non li proteggerà, anzi”.