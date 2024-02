Baricco cede le quote. La Scuola Holden è tutta della Feltrinelli

La Scuola Holden di Alessandro Baricco diventa tutta del gruppo Feltrinelli. Lo scrittore ha ceduto le sue quote: così la casa editrice sale al 100% del capitale dell’istituto di Torino. "L’amicizia tra Feltrinelli e Scuola Holden si consolida", recita una nota del gruppo editoriale che entrò nell’istituto torinese, fondato nel 1994, nel 2012. Da lì in poi una crescita graduale, fino ad ottenere le intere quote. La costituzione del nuovo Polo Feltrinelli Holden è stata affidata al vicepresidente del cda di Feltrinelli, Giuseppe Morici, mentre Baricco, a 66 anni, mantiene il ruolo di preside.