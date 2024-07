Disperso da giorni nei boschi, arriva il fratello dagli Usa e lo ritrova: aviere salvo

Andreis (Pordenone), 27 luglio 2024 - Lo ha trovato uno dei suoi fratelli, arrivato dagli Stati Uniti per partecipare alle ricerche nei boschi. Il sergente maggiore americano Joseph Miele, 32 anni, disperso dal 23 luglio scorso, è vivo ma molto disidratato. Il militare è stato portato, con l'elicottero sanitario, al campo base, prima di essere trasferito in ospedale per gli accertamenti di rito.

La scomparsa di Miele era stata denunciata dalla base Usaf di Aviano, dove il 32enne lavora, e dove non si era presentato all’appello senza dare notizie né rispondere al cellulare. A quel punto il comando dell'AirForce Usa di Aviano ha segnalato l'allontanamento-scomparsa del sergente. che abita a San Quirino. E proprio quando le speranze sembravano ridotte al lumicino (ieri sera è stata trovata la sua auto, una Opel Astra grigia) c'è stata la svolta nelle ricerche.

Alle prime ore di questa mattina, in totale autonomia, il fratello di Joseph si è inoltrato nei boschi e dopo poco ha incontrato il disperso, molto disidratato e debole per la lunga permanenza nei boschi. L’uomo ha lanciato l'allarme ai soccorritori italiani che sono intervenuti con l’elisoccorso. Da giorni, le ricerche erano affidate ai tecnici del Soccorso alpino e ai vigili del fuoco di Maniago. Nelle ultime ore gli sforzi dei ricercatori si erano concentrati sulle montagne sopra Andreis, in Valcellina, località in cui era stata ritrovata l'auto. “È un momento molto difficile per molti e c'è un grande desiderio di aiutare, ma vi chiediamo di astenervi dal farlo, poiché potreste inavvertitamente ostacolare le ricerche in corso”, ha intimato ieri il generale di brigata aerea Tad Clark, comandante del 31st Fighter Wing di Aviano.

Un appello che non ha impedito al fratello del sergente di iniziare le ricerche in maniera autonoma e, miracolosamente, di trovare Joseph dopo poche ore. Risulta invece tuttora disperso il cane con cui il 32enne era uscito per una passeggiata nei boschi domenica scorsa. Le circostanze della scomparsa e del singolare ritrovamento, sono al vaglio dei carabinieri.