Attivisti sfidano i giudici. Imbrattati due Van Gogh alla National Gallery

Una sfida al carcere e alla stretta normativa giudiziaria imposta nel Regno Unito contro il radicalismo d’una protesta tanto simbolica quanto provocatoria. È scontro aperto fra gli attivisti del movimento ecologista ultrà Just Stop Oil e le autorità britanniche, sullo sfondo di una doppia condanna "esemplare" seguita ieri per tutta risposta dall’ennesimo imbrattamento di opere d’arte. A essere presi di mira - apparentemente senza danni irreparabili - sono stati di nuovo due quadri di Vincent Van Gogh, versioni dei celebri ‘Girasoli’ esposte in una grande mostra-evento dedicata nel proprio bicentenario dalla National Gallery diretta da Gabriele Finaldi al pittore fiammingo.

Entrambe le opere sono state innaffiate di una sostanza simile a succo di pomodoro, come in un blitz precedente del 2022 costato poche ore prima, in un tribunale londinese, una dura pena detentiva alle 22enne Anna Holland e alla 23enne Phoebe Plummer. L’azione di ieri rappresenta una reazione plateale a quella che gli attivisti denunciano come "repressione".