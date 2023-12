Assalto al portavalori, A4 paralizzata. Ma l’autista accelera e semina i banditi

Un tir di traverso in autostrada, chiodi a tre punte e colpi sparati in aria per intimidire le guardie giurate. È così che un gruppo di malviventi ha tentato di bloccare un portavalori che trasportava oro sull’autostrada A4 Torino-Milano all’altezza di Romentino, nel Novarese. Il furgone però è sfuggito all’assalto. Il tentativo di rapina – in direzione Torino – è stato sventato grazie all’autista del portavalori, che quando ha visto il tir deviare e mettersi di traverso ha accelerato ed è riuscito a sorpassarlo, per correre a tutta velocità verso la caserma della polizia stradale di Novara Est, a due chilometri di distanza. Riuscito invece un colpo in Ogliastra, sulla statale 125, vicino al bivio per Tertenia intorno alle 8.15, dove un catenaccio in acciaio e degli pneumatici incendiati hanno sbarrato la strada al mezzo. In nessuno dei due casi risultano feriti.