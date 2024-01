Morto Aron, il cane bruciato dal suo proprietario a Palermo. “Ha lottato fino alla fine”

Roma, 13 gennaio 2024 – Addio Aron. Il cane bruciato dal suo stesso proprietario in una piazza di Palermo alcuni giorni fa, non ce l’ha fatta. E’ morto in una clinica veterinaria del capoluogo siciliano assistito dalla Lav che lo aveva preso in carico pagando le spese veterinarie pur di riuscire a salvarlo. “Aron non c’è più”, si legge in un post dell'associazione.

Ha lottato “tra la vita e la morte fino all’ultimo”. Dal momento in cui, il proprietario ha deciso di legarlo con una catena ad un palo in via delle Croci a Palermo per poi appiccare il fuoco. Ricoverato grazie all’intervento di un passante, il pitbull aveva riportato ustioni su oltre l’80% del corpo e gravi danni agli organi interni. Ciò nonostante “ha lottato fino alla fine – si legge in un post dell’associazione che l’ha preso in carico –, ma il suo corpo non ha retto”.