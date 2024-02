Alto Adige, Albert Stocker morto: aveva morsi di canide a collo e inguine. I punti fermi della storia

Velturno (Bolzano), 20 febbraio 2024 - Albert Stocker, 73 anni di Velturno, è morto ieri all’ospedale di Bolzano dopo essere stato soccorso in un prato vicino a Bressanone.

Autopsia e test del Dna sugli abiti

L’uomo, che risultava disperso dal giorno prima, aveva gravi segni di ipotermia e ferite da morsi di canide al collo, all’inguine e alle braccia. Sono state quelle la causa della morte? Lo dovrà chiarire l’autopsia, prevista per domani. Mentre il test del Dna sugli abiti, affidato alla Fondazione Mach di San Michele all’Adige, dovrà dare una risposta alla domanda che ha già provocato polemiche feroci: da quale animale è stato aggredito il 73enne? Un cane di grossa taglia? Un lupo? Altro? Tutte le ipotesi al momento restano aperte. Ecco qualche punto fermo nella storia.

Secondo alcuni esperti, nella zona di Bressanone non è documentata la presenza di branchi di lupi. Potrebbero però essere presenti esemplari solitari.

I carabinieri di Bressanone dovranno ricostruire i fatti. La procura di Bolzano ha aperto un fascicolo. Albert Stocker risultava disperso da domenica. Le ricerche erano iniziate in serata, aveva partecipato anche il Soccorso Alpino. Ieri mattina il 73enne è stato visto steso a terra da un passante che ha dato l’allarme. Era ancora vivo ma appariva grave. E’ morto all’ospedale.

Il test del Dna

Per dare un nome con sicurezza all’animale che ha aggredito il 73enne, si dovrà aspettare il Dna. Il test è stato usato in passato anche per identificare il canide responsabile delle aggressioni a Vasto (Chieti). L’esame ha dimostrato che in quel caso si trattava di una lupa.

L’aggressione all’inguine ricorda un tragico fatto di cronaca, la morte di Simona Cavallaro in Calabria. La ragazza aveva solo 20 anni. Il 26 agosto 2021 venne sbranata da un branco di maremmani incustoditi in una pineta di Satriano (Catanzaro).

Le parole degli animalisti

Tante le associazioni di animalisti intervenute sul caso, a difesa del lupo. L’Organizzazione internazionale protezione animali (Oipa) ha annunciato che presenterà richiesta di accesso agli atti per conoscere le cause delle lesioni. E denuncia: “Gridare al lupo al lupo serve solo ad alimentare fobie e psicosi”.

Il lupo sulle piste da sci in Trentino

Ed è di pochi giorni fa un’altra polemica sui lupi in Trentino. Prima un fotografo ha immortalato in un video un lupo che segue una mamma con un passeggino. Poi ha fatto il giro del web la sequenza di uno sciatore che riprende un esemplare. L’animale nella fuga va a finire contro la reti di protezione. Da qui la denuncia degli animalisti.