Addio a Glynis Johns, la mamma suffragetta di Mary Poppins

Glynis Johns, conosciuta soprattutto per il suo ruolo della mamma suffragetta Winifred Banks in Mary Poppins, è morta all’età di 100 anni. L’attrice britannica, la cui carriera è durata più di 60 anni, è morta ieri a Los Angeles, ha confermato il suo manager Mitch Clem, annunciando "un giorno triste per Hollywood". Johns recitò al fianco di Julie Andrews nel classico musical Disney del 1964 Mary Poppins, che vinse cinque Oscar.

Glynis, ma anche la fine dell’età d’oro di Hollywood.” Johns vinse anche un Tony Award nel 1973 per l’interpretazione di Desiree Armfeldt nel musical di Broadway di Stephen Sondheim A Little Night Music, in cui cantò Send In The Clowns, una canzone scritta dall’autore appositamente per lei. La Johns interpretò il ruolo principale di una sirena nella commedia del 1948 Miranda e in seguito fu nominata agli Academy Awards come migliore attrice non protagonista per il suo ruolo nel film del 1960 The Sundowners.