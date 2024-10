Accuse di corruzione negli appalti al braccio destro italiano di Musk. Il tycoon su X: "Non mollare mai"

Nella vicenda giudiziaria che coinvolge a Roma il suo braccio destro italiano scende in campo Elon Musk. Il tycoon Usa sprona Andrea Stroppa, accusato dai pm capitolini di concorso in corruzione nell’indagine su una serie di appalti in Sogei e nei ministeri di Difesa e Interno, a "non mollare mai". Lo scrive sul profilo X dell’informatico romano, in calce a un post in cui Stroppa ha pubblicato una foto presa dal film ’Il Signore degli Anelli’ con la scritta "ci sono delle cose buone nel mondo, Frodo, e vale la pena combattere per queste". Gli inquirenti, che hanno sequestrato il cellulare di Stroppa, avrebbero individuato un documento ministeriale sul progetto legato al sistema satellitare Star Link e che Stroppa avrebbe ricevuto da un ufficiale di Marina "in cambio della promessa della conclusione di un contratto di fornitura".