Roma, 3 febbraio 2019 - Torna lentamente alla normalità la circolazione lungo le strade per l’ondata di maltempo che si è abbattuta in Italia, con neve intensa e nubifragi, provocando frane, esondazioni di corsi d’acqua, interruzioni e disagi al traffico. Nevica ancora in Alto Adige nella zona di confine, dalle 23 di ieri l’autostrada del Brennero A22 è di nuovo percorribile in entrambe le direzioni nella sezione altoatesina.

Liberata anche la strada statale 12 del Brennero, ancora gravi difficoltà nell’ultimo tratto, tra Vipiteno e il Brennero. Ieri l’incubo per migliaia di automobilisti, costretti a stare fermi al freddo per ore, in coda, a causa degli autotreni finiti di traverso che ostruivano la carreggiata. Passata la piena del Reno e degli altri affluenti del fiume Po, in Emilia, restano i disagi per le campagne sommerse nel fango, si prevedono danni per milioni alle produzioni agricole.

CLASS ACTION - Domani il Codacons presenterà un esposto alla Procura della Repubblica di Bolzano a seguito dei pesanti disagi alla circolazione e alle persone dovuti al blocco dell’autostrada A22 del Brennero in occasione della maxi nevicata. Questo l’annuncio dell’organizzazione di tutela dei consumatori, che accenna all’ipotesi di istituire una class action, precisando che sul proprio sito istituzionale sarà possibile scaricare nelle prossime ore il modulo di richiesta risarcimento per danni materiali e morali subiti a seguito delle interruzioni che si sono avute.

AUTOBRENNERO - Riaperta nei due sensi di marcia ieri sera intorno alle 23.30 l’Autostrada del Brennero dove gli automobilisti sono rimasti bloccati per ore a causa della neve e dei camion finiti di traverso che non riuscivano a riprendere la marcia. Dal centro operativo della polizia stradale si segnalano solo rallentamenti tra Bressanone e Vipiteno in corrispondenza dei mezzi al lavoro per lo sgombero della corsia di emergenza e delle piazzole.

RICORSO CONSUMATORI - Il presidente del Codacons, Carlo Rienzi, ha dichiarato che è “assurdo che una arteria così importante venga chiusa per neve” chiede “alla magistratura di aprire una indagine per interruzione di pubblico servizio e blocco stradale, verificando se il gestore autostradale e gli enti locali abbiano adottato le misure necessarie per evitare la grave situazione determinatasi”. Inoltre il Codacons chiede “alla Procura di Bolzano di identificare e indagare i conducenti di camion e auto entrati in autostrada senza il necessario equipaggiamento, sprovvisti delle dotazioni obbligatorie, catene e pneumatici invernali, e che con il loro comportamento hanno di fatto prodotto blocchi stradali a danno della collettività”.

COLTIVAZIONI DEVASTATE - Danni per milioni di euro alle coltivazioni a causa del maltempo. Centinaia di ettari di terreno seminati a grano risultano sommersi e impantanati. In ginocchio anche gli appezzamenti adibiti alla produzione di bietole e mais. L’Emilia è particolarmente in sofferenza, ma l’agricoltura è stata colpita lungo tutta la Penisola, dalla Toscana alla Campania. Questo il primo bilancio degli effetti dell’ondata di maltempo secondo Coldiretti.

LA PIENA DEI FIUMI - Il livello idrometrico del Po è salito di quasi due metri nella notte a Pontelagoscuro con lo stato del principale fiume italiano indicativo delle difficoltà in cui si trovano altri fiumi e torrenti lungo la Penisola dove si sono verificati allagamenti. Una svolta improvvisa dopo che il nord era stato costretto a fare i conti con un lungo periodo di siccità per assenza di precipitazioni con terreni aridi e bacini a secco.

CAMBIAMENTI CLIMATICI - L’andamento anomalo di questo inizio d’anno, afferma l’ufficio studi Coldiretti, conferma i cambiamenti climatici in atto che si manifestano con la più elevata frequenza di eventi estremi con sfasamenti stagionali, precipitazioni brevi intense e rapido passaggio dal sole al maltempo. Il ripetersi di eventi estremi sono costati all’agricoltura italiana oltre 14 miliardi di euro in un decennio tra perdite della produzione, danni alle strutture e agli impianti nelle campagne.

PREVISIONI PER OGGI - Le previsioni del tempo sull’Italia per la giornata di oggi vedono al Nord iniziali condizioni di maltempo con fenomeni sparsi nevosi a partire dai 500 metri. Dal pomeriggio più asciutto salvo che in Emilia Romagna. Temperature stabili, massime tra 6 e 9. Al Centro instabilità con piogge intermittenti e locali rovesci, anche temporaleschi su Sardegna e settori tirrenici. Neve dai 1100 metri. Temperature in calo, massime tra 9 e 12. Al Sud variabilità e qualche pioggia a carattere sparso, più frequente sui settori tirrenici. Neve a quote alte. Temperature in calo, massime tra 12 e 17.