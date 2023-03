Pallini al traguardo dei suoi "formidabili" 150 anni

L’ULTIMO BRAND ARTIGIANALE degli spirits italiani entrato in produzione, dopo la sua acquisizione, nello stabilimento di via Tiburtina a Roma è l’Amaro Formidabile. Come "formidabile" è la storia della Pallini che nel 2025 celebrerà i suoi primi 150 anni. Perché a fondare quella che è diventata una bandiera del liquore e degli sciroppi d’alta gamma italiani nel mondo, con il primato del suo limoncello, fu nel 1875 lo spirito d’iniziativa e la capacità imprenditoriale di un giovane abruzzese, Nicola Pallini. Mercante di stoffe e di castagne che decise, aprendo l’Emporio Pallini nel piccolo Paese di Antrodoco, al confine tra Lazio e Abruzzo, di vendere anche le bottiglie di liquore che produceva ispirandosi ad antiche ricette. Come quella del Mistrà che, esordisce Micaela Pallini, 53enne Ceo dell’omonima azienda nonché presidente anche di Federvini e rappresentante della quinta generazione della famiglia che dall’Ottocento possiede e gestisce la distilleria romana, ancora si produce e continua ad esaltare con la sua base di anice il gusto del caffè espresso. Ma se negli anni Ottanta era proprio il Mistrà il liquore di punta della Pallini, adesso il posto di primo piano nella produzione e vendita – accanto a sambuca e aperitivo Pallini, Ferrochina Baliva, Amaro...