Oltre 16 milioni di chili di salumi prodotti Il prosciutto cotto, modello di buone pratiche

FONDATO NEL 1969 su iniziativa dei fratelli Luciano e Umberto Riva, il Salumificio Fratelli Riva, dopo una fase di crescita costante e un cambio di proprietà interno alla famiglia dei due fondatori, è oggi una realtà molto importante nel settore della produzione di salumi (soprattutto il prosciutto cotto) che, oltre ai prodotti tradizionali, offre una linea ottenuta con carni di suini allevati senza l’impiego in vita di antibiotici. L’azienda di Molteno ha chiuso il 2022 con un fatturato in crescita a 105 milioni di euro e un aumento a circa 16,2 milioni di chili di salumi prodotti e distribuiti. Il fatturato vede come quota prevalente (circa l’80%) le vendite presso le principali catene della Gdo e il restante 20% verso il canale Horeca. La quota maggiore dei ricavi è ancora rappresentata dal prosciutto cotto, anche se l’azienda distribuisce anche altri salumi come coppa, mortadella, speck e salame oltre alla bresaola, mentre negli ultimi anni è cresciuto molto (+20%) il comparto delle carni bianche, pollo e tacchino. Ed è proprio in questo settore, premiato dalle scelte dei consumatori sempre più attenti a portare in tavola prodotti a basso contenuto di grassi e light, che sono programmati i maggiori investimenti nei prossimi anni....