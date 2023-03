Neuroscienze e benessere per guidare in sicurezza

LA TECNOLOGIA È AL SERVIZIO della sicurezza, che, soprattutto al volante, deve essere sempre al primo posto. Per questo Telepass, società leader in Italia per i servizi di mobilità integrata e sostenibile, basati su App, ha appena siglato un accordo con Neocogita, azienda italiana specializzata in prodotti e servizi di neuroscienze e benessere. Si tratta di un’intesa che consente di espandere i servizi offerti da Telepass alla sfera della sicurezza preventiva e che metterà a disposizione degli oltre 7 milioni di clienti della società leader in mobilità, gratuitamente e su richiesta, una serie di misurazioni dei propri parametri vitali, che aiutano a dare una valutazione del benessere generale alla guida. Il sistema messo a punto, già utilizzato ampiamente negli Stati Uniti, ma anche in alcuni paesi europei e in Asia, è semplice, rapido e sicuro e serve per monitorare i principali parametri vitali, come battito cardiaco e pressione sanguigna. Si chiama ‘driver check’ e, tramite la scansione facciale, eseguita direttamente col proprio telefono portatile dall’app, dà informazioni sullo stato di salute. Il sistema è stato realizzato in esclusiva per l’Italia, con lo scopo di rilevare quei segnali che possono incidere sulla sicurezza alla guida. Telepass vanta già una gamma di servizi...