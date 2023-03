I numeri della moda maschile in Italia nel 2022: bilancio in positivo

Moda maschile italiana

Firenze, 9 Gennaio 2023 – Continua a crescere la moda maschile italiana. Dopo un 2021 chiusosi per il menswear italiano in aumento del +15,2%, anche nel corso dell’anno appena terminato la moda uomo si è mantenuta, come del resto la filiera Tessile-Abbigliamento nel suo complesso, in area positiva. Secondo le stime elaborate dal Centro Studi di Confindustria Moda sulla base delle indicazioni provenienti dalle indagini campionarie interne nonché sulla base dell’andamento congiunturale del quadro macroeconomico di riferimento e diffuse in occasione di Pitti Immagina Uomo, la moda maschile italiana (in un’accezione che comprende la confezione e la maglieria esterna, la camiceria, le cravatte e l’abbigliamento in pelle) è attesa archiviare il 2022 con un fatturato attorno agli 11,3 miliardi di euro, in crescita del +20,5% sull’anno precedente. Il comparto ha così superato i livelli pre-Covid: il turnover del 2019 era pari infatti a 10,1 miliardi di euro.Nel 2022 il segmento uomo è stimato coprire il 18,3% della filiera Tessile-Moda italiana. L’industria della Moda Maschile italiana Con riferimento ai singoli micro-comparti qui esaminati, nel 2022 risultano tutti interessati da un ritorno in territorio positivo. A fronte di una vivace crescita dei flussi di importazioni dall’estero, nel 2022 il valore della produzione...