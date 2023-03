Haribo, cent’anni di dolcezza E il 2023 porta nuove caramelle

CHI NON CONOSCE le caramelle gommose Haribo, protagoniste di tanti momenti dolci, allegri e spensierati, sia dell’infanzia che della vita adulta? Sono passati ormai più di cento anni da quando, nel 1922, Hans Riegel, caramellaio tedesco fondatore dell’azienda nei sobborghi di Kessenich (Bonn), creò il primo prodotto iconico Haribo: gli orsi ballerini al gusto di frutta. Da allora, il marchio ne ha fatta di strada: negli anni ‘70 è arrivato in Italia e oggi è presente capillarmente in più di 120 Paesi, con 16 sedi produttive in dieci nazioni, oltre 1.000 referenze e un processo in costante espansione, mosso dall’obiettivo di produrre le caramelle più amate, mantenendo gli standard di qualità.

In Italia, negli ultimi due anni, Haribo ha avuto uno sviluppo esplosivo: dal 2020 è diventato leader di mercato nel settore delle caramelle gommose e non: 9,5 italiani su 10 conoscono il marchio e 7 su 10, tra coloro che comprano caramelle gommose, citano spontaneamente Haribo come prima marca. Il gruppo ha superato la soglia di oltre 100 milioni di sell-out sul mercato in Italia (+20%) occupando oltre la metà della quota nella grande distribuzione.

Ma quali sono i valori e le colonne portanti della mission di Haribo? Quelli che hanno fatto arrivare il brand a un successo planetario e che gli hanno consentito di prendere posto, in modo così radicato, non solo nel cuore di tanti piccoli consumatori ma anche di molti adulti. "Uno dei cardini dell’universo valoriale Haribo – spiega l’amministratore delegato & managing director Haribo Italia, Marco Piantanida (foto in basso) – è la ‘Childlike Happiness’, quella coinvolgente e autentica ‘felicità fanciullesca per tutti’ che risuona ancora oggi nel celebre claim ‘Haribo è la bontà che si gusta ad ogni età’. È l’essenza del brand, un ritorno ai piccoli momenti di dolcezza e felicità dell’infanzia e un break per generare sorriso e buon umore".

"Con ‘for Everyone’ – chiarisce Piantanida – si fa riferimento al fatto che per ognuno esiste una particolare caramella Haribo che può renderlo felice, ma anche a un significato più ampio, legato all’universo di Haribo: quello della valorizzazione e della comprensione della diversità e particolarità del singolo, intese come opportunità di crescita e come base fondante per uno sviluppo aziendale autentico. L’accettazione dell’unicità dell’individuo, infatti, è un punto imprescindibile del concetto di “Childlike Happiness for Everyone”, in cui ci impegniamo e crediamo fermamente, in primis all’interno della nostra organizzazione".

"Proprio dall’obiettivo di condividere e donare ‘Childlike Happiness’ – sottolinea l’ad -, nasce l’impegno del gruppo sulla diversity & inclusion e la responsabilità sociale, grazie anche alla collaborazione con associazioni e attività che regalano il buon umore e un sorriso a chi sta attraversando momenti personali difficili. Haribo ha individuato in Fondazione Dynamo Camp Onlus un partner autorevole e vicino ai valori del brand, con cui avviare il progetto “Childlike Happiness for Everyone". E ancora: "Il gruppo – spiega - ha intenzione di avere un ruolo sempre più solido, concreto e coerente rispetto ai progetti di sostenibilità sociale, tema su cui si impegna sia all’interno dell’azienda che con progetti sul territorio nazionale, per condividere la felicità fanciullesca con tutti e per tutti".

Gli altri valori su cui si fonda la mission di Haribo – come sottolinea Piantanida – sono l’indipendenza: è un’azienda familiare; la qualità e il focus: produce solo caramelle gommose; la fiducia: punta sulle relazioni che durano nel tempo; il pragmatismo: i primi cento anni del brand hanno regalato moltissime esperienze preziose, di cui il brand ha saputo fare tesoro. Ma cosa c’è nel futuro di Haribo e quali saranno gli asset strategici su cui si muoverà? "La presenza e l’innovazione sono gli elementi cardine dell’attività del gruppo – evidenzia l’ad – Riguardo la presenza, per noi è importantissimo che il prodotto Haribo si possa trovare dappertutto e ovunque il consumatore ci cerchi: in Italia, ad esempio, le nostre caramelle gommose sono ospitate in migliaia di bar tabacchi, oltre alla distribuzione nei vari negozi e supermercati. È fondamentale il concetto di multicanalità".

"Parlando, invece di innovazione e sperimentazione – prosegue - una parte importante della mission è proprio offrire qualcosa di diverso ai consumatori. Nei primi mesi del 2023 debutteranno nuove caramelle su cui, al momento, non sveliamo anticipazioni. Ogni anno il brand lavora per offrire prodotti ad alto potenziale in linea con i trend di mercato. È il principio che sta alla base, ad esempio, della creazione della linea ‘Haribo Frizzi’, apprezzata da un target di consumatori più giovane. Oppure del debutto, tra le novità lanciate nel 2022, delle caramelle ‘Color Pops’, una giocosa crunch experience. In più, lavoriamo anche per avviare delle attività di licensing con aziende che condividono con Haribo il proprio mondo valoriale, con la realizzazione di limited edition che hanno incontrato il favore dei brand-lovers e che hanno conquistato anche nuove fasce di audience".