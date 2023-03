Due coniugi e un’ambizione: esportare tecnologia

"METTERSI INSIEME è un inizio, rimanere insieme è un progresso, lavorare insieme un successo". Le parole di Henry Ford descrivono perfettamente la Masi Conditioners sintetizzando come è importante costruire fondamenta solide per un progetto aziendale che il tempo ha trasformato in una importante realtà italiana per la progettazione, produzione e vendita di sistemi per la climatizzazione delle macchine operatrici. "La nostra azienda è nata da un progetto che giovanissima ho condiviso con mio marito Stefano", spiega Paola Toschi Masi (in foto col marito e la figlia Giulia). "E appena 28enni abbiamo deciso di dare vita nel 2001 alla nostra azienda – continua – Lavorando ogni giorno insieme abbiamo condiviso i successi e non solo e sempre insieme abbiamo individuato quelle strategie necessarie per far fronte a tutte le situazioni che il progetto imprenditoriale ci ha riservato e che abbiamo superato grazie a soluzioni che si sono rivelate efficaci". L’azienda nel corso degli anni è cresciuta? "Il 2022 per la nostra azienda è stato un anno molto importante. Abbiamo raggiunto una quota di fatturato di quasi quattro milioni di euro grazie anche agli aumenti delle vendite che abbiamo conseguito sui mercati stranieri". La Masi sta sempre più esportando il Made in...