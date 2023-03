Meno viaggi, frutta e verdura: gli italiani tagliano la spesa e chiedono più prestiti

Caldaie a gas vietate dal 2029? Il piano RepowerEu. In Italia da cambiare in 9 case su 10

Roma, 02 Febbraio 2023 – L'aumento del costo della vita impone agli italiani di ridimensionare il proprio stile di vita. Un italiano su tre versa in una condizione economica difficile a causa della morsa dell’inflazione che avvolge la quotidianità delle famiglie italiane. Le più colpite sono le famiglie meno abbienti. Un carrello della spesa Grazie ad un’indagine statistica – svolta insieme alle omologhe organizzazioni di consumatori di Spagna, Belgio e Portogallo parte di Euroconsumers - Altroconsumo ha potuto fotografare l’attuale condizione economica e i comportamenti adottati dagli italiani, che si vedono costretti a tagliare una parte dei consumi o a ricorrere a prestiti. Il risultati dell'indagine L’Organizzazione ha rilevato una situazione economica in netto peggioramento: ad aprile dello scorso anno, il 31% delle persone intervistate raccontava di non essere stata in grado di accantonare alcun risparmio alla fine del mese (e nei 12 mesi precedenti). Questa percentuale è salita però al 41% a dicembre 2022. Affrontare la quotidianità diventa quindi sempre più complicato: il 37% del campione è dovuto ricorrere ai risparmi accumulati, arrivando a dover chiedere una mano ad amici e parenti nel 13% dei casi. È preoccupante che molte famiglie non riescano a onorare spese di prima necessità quali...