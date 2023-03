Pannelli solari, boom di impianti in Italia. I motivi? I costi e più semplice installarli

La crisi energetica, iniziata nel 2021 e aggravata nel 2022 dal conflitto in Ucraina, ha rilanciato le rinnovabili. I ripetuti tagli dei flussi di gas russo verso l’Italia (e l’Europa) ha infatti costretto il nostro Paese a spingere sull’acceleratore dell’energia green. Pannelli solari Il boom La produzione di energia da fotovoltaico Il Conto energia Il Decreto energia Il Decreto aiuti Il fotovoltaico in Italia, più impianti al Nord ​Sud primo per produzione I fanalini di coda Il boom Il governo Draghi, dal canto suo, è intervenuto a più riprese per allentare le norme sull’installazione di nuovi impianti. E gli effetti sono già visibili, in particolare quelli per il fotovoltaico. Secondo un rapporto del Gse (gestore dei servizi energetici), al 30 settembre scorso (ultimo dato disponibile) in Italia erano attivi 1,14 milioni di impianti fotovoltaici, il 12% in più rispetto alla fine del 2021, per una potenza complessiva superiore a 24,2 gigawatt (+7%). La produzione di energia da fotovoltaico Questo mentre la produzione nei primi nove mesi del 2022 è stata di poco inferiore a 24 terawattora, in aumento...