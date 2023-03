Caro carburanti, i consumatori chiedono misure urgenti

Un distributore di benzina (Ansa)

Roma, 14 Gennaio 2023 – Un pacchetto di misure urgenti, composto da cinque punti, per tutelare i consumatori per gli aumenti record dei carburanti è stato presentato da Altroconsumo nel corso della riunione del tavolo tecnico con il Ministro Adolfo Urso. Le proposte di Altroconsumo Nel corso della riunione del Tavolo Tecnico convocato dal Ministro Urso, Altroconsumo ha rinnovato la richiesta al Governo per un intervento più sostanziale per mitigare tali aumenti. In particolare: l’azzeramento temporaneo dell’Iva sui carburanti per autotrazione fino a data da definirsi, come richiesto dalla petizione di Altroconsumo supportata da quasi 70 mila firmatari. Poichè l’Iva si applica a tutte le componenti che formano il prezzo del carburante, il suo azzeramento è l’unica garanzia di assorbire gli effetti dei rialzi lungo tutta la filiera, compresi eventuali fenomeni speculativi, assicurando così un reale e stabile rallentamento della crescita del prezzo alla pompa dei carburanti; l’avvio di un’indagine per appurare cause ed eventuali responsabilità degli operatori lungo tutta la filiera (e non quindi solo nella parte distributiva, ultimo anello della catena) rispetto agli aumenti di prezzo registrati; siano dati maggiori poteri ad Antitrust per metterla in condizione di verificare la formazione dei prezzi nella filiera; si metta in sicurezza...