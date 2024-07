Zelensky: Pechino faccia pressione su Mosca per fermare la guerra Milano, 31 lug. (askanews) - "Se la Cina vuole, può costringere la Russia a porre fine a questa guerra. Questo è ciò che dice tutto il mondo. La Cina è parte integrante di questo mondo, è uno degli stati più influenti. Vorrei che non svolgesse un ruolo di mediazione, vorrei che facesse pressione sulla Russia affinché ponga fine alla guerra". Lo ha dichiarato in una intervista alla France Presse il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky.