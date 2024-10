Zelensky in Islanda: "Sanzioni e armi ci avvicinano alla vera pace" Reykjavik, 29 ott. (askanews) - Il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha partecipato alla 76a sessione del Consiglio nordico in Islanda, a Reykjavik, dove ha espresso gratitudine ai popoli di Islanda, Norvegia, Danimarca, Svezia e Finlandia. "Vi esorto a continuare a fare pressione sulla Russia per questa guerra. Sanzioni efficaci contro la Russia, fermare la flotta di petroliere ombra russe che finanziano l'aggressione di Putin, e fornire tutte le armi necessarie ai nostri soldati: questi sono tutti strumenti che avvicinano la vera pace "Dobbiamo riportare in Ucraina le persone deportate e catturate. Dobbiamo ripristinare la giustizia per i milioni di persone le cui città e villaggi sono stati distrutti dalle bombe russe. Dobbiamo impedire qualsiasi ritorno dell'aggressione russa, e questo richiede il pieno ripristino del potere del diritto internazionale e della Carta delle Nazioni Unite. Dobbiamo garantire la sovranità dell'Ucraina e la nostra integrità territoriale, la sicurezza del nostro popolo".