Yemen, protesta all'Università: "Attacco Iran in Israele buona cosa" Sana'a, 2 ott. (askanews) - Studenti e sostenitori degli Houthi manifestano all'Università di Sana'a in segno di solidarietà con Gaza e il Libano e a sostegno dell'attacco missilistico iraniano contro Israele. "Eravamo frustrati dalla posizione iraniana, a dire il vero. Ma gli attacchi di ieri, con l'Iran che ha lanciato circa 200 missili o più e alcuni hanno detto che 400 missili sono stati lanciati contro Israele, sono stati una buona cosa. Credo che ci saranno cambiamenti molto significativi (in Medio Oriente)", afferma un residente. "Manifestiamo oggi a sostegno del popolo palestinese e libanese e a sostegno dell'operazione condotta dalle forze armate iraniane contro l'entità sionista, che deve essere affrontata solo con la forza, poiché solo la forza può fermare e scoraggiare l'entità sionista", aggiunge un manifestante. "(L'attacco iraniano) è un indicatore di una nuova mappa tracciata dalla Repubblica Islamica dell'Iran in Medio Oriente, e consolida ulteriormente l'equazione tra ritorsione e deterrenza quando si tratta dei crimini di questa entità criminale sionista", sottolinea un altro partecipante.