"Voodoo Mambo", il video del singolo di Capossela tutto da ballare Milano, 4 ott. (askanews) - Un brano tutto da ballare nei giorni delle feste. Esce oggi venerdì 4 ottobre Voodoo Mambo, il primo singolo estratto da "Sciusten Feste N.1965", il nuovo album di Vinicio Capossela in uscita venerdì 25 ottobre per Warner Music Italy. Nel video filmati d'archivio veri e falsificati, filmini di famiglia, vecchi cartoni animati, cineradiografie, filmati stock, found footage e finti film d'epoca realizzati mediante l'intelligenza artificiale generativa. Il tutto rimestato e amalgamato fino a confondere ciò che è vero con ciò che è finto, ciò che è vivo con ciò che è morto, ciò che è redivivo con ciò che è non-morto. Prodotto, così come tutto l'album, da Vinicio Capossela e Alessandro "Asso" Stefana, "Voodoo Mambo" vede la partecipazione di alcuni ospiti speciali: Marc Ribot alla chitarra elettrica, Vincenzo Vasi a marimba, kalimba e percussioni e Claudio Tosi, Giulia Galliani, Luca Latini ai cori voodoo. "Man mano che l'età avanza bisogna prendere confidenza con i nomi propri di tutte le ossa, così da una costola di scheletro nell'armadio abbiamo tirato fuori un mambo osteopatico Che intanto è diventato 'E ancora mambo', 'quantunque mambo', 'per sempre mambo', il 'Voodoo mambo' esorcizzante da ballare nella notte delle zucche vuote" racconta Capossela. "Del resto, è con la festa dei morti che iniziano le feste invernali, con il patteggiamento del dono, con le calaveras messicane del dias de los muertos, con la marimba ad ossa che fa resuscitare gli spiriti e li accompagna verso lo zenith dell'oscurità solstiziale. Il video si presenta come una specie di radiografia dell'umano a partire dai traumi. Con la crisi dei vinili, abbiamo pensato anche noi di suonarlo su lastre radiografiche!". "Il video nasce da una serie di suggestioni visive che Vinicio ha condiviso con me dopo avermi fatto ascoltare la sua canzone - racconta il regista Stefano P. Testa - partendo da questi stimoli, ho frugato in vari archivi audiovisivi in cerca di filmati da riesumare. Il risultato è un intruglio di storie più o meno verosimili e immaginari strampalati, collocati in uno scenario fantasioso in cui gli scheletri tornano dall'oltretomba per riunirsi in un macabro mambo. Nel calderone danzano stregoni voodoo, disc jockey caraibici, scheletri nell'armadio e scheletri a spasso, Calaveras messicane, pazienti in riabilitazione fisioterapica post frattura, misteriosi scienziati intenti a incidere dischi su lastre radiografiche". "Sciusten Feste N.1965" sarà presentato dal vivo in Italia e in Europa in un tour dal titolo Conciati per le feste, al via il 26 ottobre. Le Prevendite sono disponibili su Ticketone, sia per l'acquisto dei biglietti singoli sia per due speciali bundle composti dal biglietto e dal nuovo disco in arrivo al link: https://www.ticketone.it/artist/vinicio-capossela/. I biglietti per il concerto di Aosta sono disponibili su www.webtic.it a partire dal 7 ottobre. Si aggiunge al tour una nuova data, il 10 dicembre al Bataclan di Parigi. Le prevendite sono disponibili da martedì 8 ottobre su www.bataclan.fr. Il disco esce in concomitanza con il film-documentario Natale Fuori Orario che sarà presentato alla Festa del Cinema di Roma giovedì 17 ottobre al Teatro Olimpico.