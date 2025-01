Von der Leyen: accordo di Parigi sul clima resta migliore speranza per umanità Davos, 21 gen. (askanews) - "L'accordo di Parigi continua a essere la migliore speranza per tutta l'umanità. Quindi l'Europa manterrà la rotta e continuerà a lavorare con tutte le nazioni che vogliono proteggere la natura e fermare il riscaldamento globale". Ad affermarlo, da Davos, è la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, nel discorso di apertura al World Economic Forum. Von der Leyen ha parlato il giorno dopo l'insediamento come nuovo presidente degli Stati uniti di Donald Trump, che ha promesso di rinnegare tutti gli sforzi fatti sul clima dalla precedente amministrazione di Joe Biden e di puntare tutto sui combustibili fossili inquinanti.