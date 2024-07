Viaggi studio in grande crescita, Trinity: offriamo esperienze Milano, 19 giu. (askanews) - Le vacanze studio all'estero si confermano un segmento del turismo in costante crescita dopo la fine della pandemia. All'interno del comparto in particolare spiccano i risultati ottenuti da Trinity ViaggiStudio, tour operator specializzato nell'organizzazione di viaggi e soggiorni studio di gruppo all'estero, High School Program e viaggi studio individuali. "Abbiamo avuto nel 2023 una crescita quasi del 90% - ha detto ad askanews Claudia Randazzo CEO e fondatrice di Trinity ViaggiStudio - e anche quest'anno i soggiorni di studio si confermano comunque dei viaggi che suscitano un buon interesse. C'è stato sicuramente un consolidamento che non era scontato, ho visto cifre importanti e stiamo riscontrando ancora una crescita che si asseterà, pensiamo alla fine della stagione, intorno al 5-6%, quindi siamo contenti". Durante la pandemia Trinity ha lavorato per trasformare un periodo di profonda difficoltà in una occasione di analisi e sviluppo di nuove tipologie di prodotto e aree di business, ha investito sulla tecnologia e ha implementato la sua offerta, consolidando i rapporti con i suoi storici partner. Ma che cosa si chiede oggi a una vacanza studio? "Dobbiamo ricordare che il nostro target - ha aggiunto la manager - è principalmente caratterizzato da ragazzi in età adolescenziale, quindi vogliono visitare, conoscere, ma anche divertirsi. E proprio per questo motivo le nostre proposte sono sempre all inclusive e includono già nell'offerta oltre al corso di lingua, che rimane la base, escursioni, ingressi a varie attrazioni, attività ricreative tutti i giorni perché questa è l'esigenza dei ragazzi. Invece poi c'è l'esigenza delle famiglie che decidono di mandare i loro figli in vacanza studio e quella delle famiglie è quella di affidarsi ad organizzazioni serie che propongano qualità nei servizi a partire naturalmente dai corsi di lingua che infatti noi facciamo certificare dagli enti più prestigiosi come il British Council che è conosciuto da tutti, vogliono accompagnatori specializzati e professionalmente preparati e infatti quasi la totalità dei nostri accompagnatori sono docenti di lingue straniere in Italia". Cresce poi la richiesta di viaggi studio per ragazzi con esigenze specifiche, quindi Trinity ViaggiStudio ha approntato proposte specifiche per ragazzi diabetici, dislessici e celiaci. Con l'obiettivo di offrire la possibilità di vivere queste esperienze alla platea di ragazzi più vasta possibile. "È sempre più sentita la necessità proprio dell'esperienza educativa e culturale a 360 gradi - ha concluso Claudia Randazzo - quindi non solo lo studio della lingua straniera, ma anche proprio un'immersione totale nella storia e nella cultura locale". Le mete più richieste restano quelle anglofone, in particolare grandi città come Londra, Edimburgo o New York, ma stanno emergendo destinazioni come il Sudafrica, gli Emirati Arabi, la Nuova Zelanda e anche il Giappone.