Usa2024, Obama chiama gli influencer di TikTok: Giovani votate Harris Roma, 18 set. (askanews) - L'ex presidente americano Barack Obama ha chiamato una serie di influencer di TikTok per rivolgersi ai giovani elettori che frequentano la piattaforma, convincerli a registrarsi e a votare per la vicepresidente Kamala Harris a novembre. Nonostante la Casa Bianca nutra forti perplessità sulla piattaforma cinese, che rischia di essere bandita dagli Stati Uniti, la campagna di Harris ha deciso di puntarvi soprattutto nella giornata nazionale di registrazione per il voto. E così tra una battuta e l'altra - alcuni estratti sono stati postati anche su Instagram - Obama è riuscito senza dubbio ad attirare l'attenzione degli utenti. SuTikTok potrebbero esserci infatti 30 milioni di potenziali elettori che andrebbero raggiunti e convinti a votare. Perché è importante per i democratici sfruttare il loro vantaggio con i giovani americani. Non è un caso che anche Joe Biden, favorevole al bando, abbia comunque ceduto al fascino della piattaforma facendosi intervistare da un influencer di 25 anni, Carlos Espina, che conta oltre 10 milioni di follower.