Usa2024, Eminem presenta Obama a comizio per Kamala a Detroit Detroit, 23 ott. (askanews) - Schivo da sempre Eminem centellina eccezione le apparizioni pubbliche, il famoso rapper, ha fatto una eccezione e a Detroit ha introdotto l'ex presidente Barack Obama in un comizio a favore di Kamala Harris. Il rapper non si è esibito, ma ha espresso il suo appoggio alla vicepresidente Harris invitando il pubblico a votare. Le opinioni di Eminem su Donald Trump sono ben note e fin dal 2017, il rapper non fa altro che accusare l'ex presidente di "fare il lavaggio del cervello" ai suoi sostenitori. Il presidente una volta sul palco si è messo a rappare sulla hit di Eminem 'Lose Yourself' e ha concluso dicendo: Adoro Eminem.