Usa, Trump: "Stiamo organizzando un incontro con Putin" Mar-A-Lago, Palm Beach, Florida, 10 gen. (askanews) - Il presidente eletto Usa Donald Trump ha dichiarato che è in fase di organizzazione un incontro con il presidente russo Vladimir Putin. "Lui vuole un incontro", ha detto Trump a Mar-a-Lago, durante un incontro con i governatori repubblicani. "Lo ha detto anche pubblicamente, e dobbiamo mettere fine a quella guerra. È un pasticcio sanguinoso", ha detto Trump, facendo riferimento al conflitto in Ucraina. "E' una guerra che non sarebbe mai accaduta se fossi stato presidente, ed è una guerra che cercherò davvero di fermare il più velocemente possibile".