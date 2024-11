Usa, Trump sceglie Robert F. Kennedy Jr come ministro della Salute Mar-a-Lago , 15 nov. (askanews) - La squadra che accompagnerà il prossimo presidente degli Stati Uniti va formandosi, ma gli annunci di Donal Trump hanno già scatenato un mare di polemiche. Il presidente rieletto ha scelto Robert F. Kennedy Jr. che ha fatto attivismo "No vax" ed è considerato un complottista, come prossimo ministro del Dipartimento della Salute e dei Servizi Umani. "Vogliamo che tu tiri fuori cose e idee e ciò di cui parli da molto tempo. E penso che farai qualcosa di incredibile. Nessuno. Nessuno sarà in grado di farlo come te" ha detto Trump entusiasta commentando la sua scelta. Un altro nome divisivo che si aggiunge alla lista di scelte provocatorie di Trump i cui processi di conferma metteranno alla prova la lealtà dei repubblicani del Senato visto che è richiesta una maggioranza qualificata di due terzi. Nel corso di un evento nella sua residenza di Mar-a-Lago Trump ha anche lodato Elon Musk. "Che lavoro. Che lavoro fa. È un grande e si dà il caso che sia un bravo ragazzo. Una mente incredibile. Ed è un imprenditore incredibile. Gli chiedo, cosa sa fare meglio? E non siamo riusciti a capirlo, ma sono tante cose". Poi ha annunciato di aver scelto il governatore del Nord Dakota, Doug Burgum, come Segretario agli Interni.