Usa, Trump: ho sentito Netanyahu, siamo al fianco di Israele Zebulon, 24 ott. (askanews) - Il candidato repubblicano alla Casa Bianca, Donald Trump, durante un comizio in Georgia ha detto di aver parlato più volte di recente con il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, elogiando il loro "buon rapporto" e ribadendo il sostegno a Israele. "Fortunatamente non hanno ascoltato Biden - ha aggiunto - perché se avessero ascoltato Biden ora starebbero aspettando una bomba su di loro". "Faremo molto per Israele, siamo al loro fianco", ha affermato, sostenendo che sotto il suo governo "non ci sarebbe stato l'attacco della Russia all'Ucraina, non ci sarebbe stato il 7 ottobre, cioè Israele".