Usa, TikTok chiede a Corte Suprema di sospendere divieto app Washington, 17 dic. (askanews) - TikTok ha chiesto alla Corte Suprema americana di bloccare temporaneamente una legge che tra poche settimane metterebbe al bando l'app di social media negli Stati Uniti. Venerdì una corte d'appello degli Stati Uniti ha respinto il tentativo del social network di mettere in discussione la costituzionalità di una legge che richiede a TikTok di separarsi dai suoi proprietari cinesi. La legge, firmata dal presidente Joe Biden ad aprile, bloccherebbe TikTok dagli app store e dai servizi di web hosting degli Stati Uniti a meno che ByteDance, la sua società madre cinese, non venda la piattaforma entro il 19 gennaio. L'azienda sostiene che la legge viola i diritti stabiliti dal Primo Emendamento sia per l'azienda che per i suoi 170 milioni di utenti negli Stati Uniti. Il rinvio darebbe anche "il tempo all'amministrazione entrante di determinare la propria posizione" poiché "il presidente eletto e i suoi consiglieri hanno espresso sostegno per il salvataggio di TikTok". Il ceo di TikTok Shou Chew è atteso a Mar-a-Lago per incontrare il presidente eletto Donald Trump, che ha fatto capire che potrebbe decidere di cambiare rotta sull'imminente divieto dell'app negli Stati Uniti: "Daremo un'occhiata a TikTok. Sai, ho un debole per TikTok perché ho vinto tra i giovani con 34 punti di vantaggio e c'è chi dice che TikTok c'entri qualcosa", ha detto Trump.