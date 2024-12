Usa, sciopero dei lavoratori Amazon in California Milano, 20 dic. (askanews) - Picchetto fuori da una struttura Amazon nella City of Industry, in California, mentre migliaia di dipendenti lanciano quello che chiamano "il più grande sciopero contro Amazon nella storia degli Stati Uniti". I lavoratori, che chiedono all'azienda benefit, stipendi più alti e condizioni di lavoro più sicure, cercano di aumentare la pressione sul colosso della vendita al dettaglio nel pieno della stagione degli acquisti natalizi. L'azione sindacale ha come obiettivo sette strutture Amazon negli Stati Uniti e coinvolge dipendenti affiliati al sindacato Teamsters e autotrasportatori che trasportano i pacchi dentro e fuori le strutture. Il sindacato sostiene di rappresentare più di 7mila lavoratori statunitensi di Amazon.