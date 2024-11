Usa 2024: le code all'apertura dei seggi nelle città americane Milano, 5 nov. (askanews) - Negli Stati Uniti è cominciata la lunga giornata elettorale che deciderà chi sarà il prossimo o la prossima presidente degli Stati Uniti: Donald Trump o Kamala Harris. Gli elettori si sono messi in coda all'apertura dei seggi, quando ancora non albeggiava in alcune zone. I primi a votare in persona sono stati i cittadini del Vermont, dove alcune località hanno dato accesso alle urne fin dalle 5 del mattino, nella maggior parte degli Stati invece fra le 6 e le 7.30. Nelle immagini gli elettori in coda ad Atlanta in Georgia, a Black Mountain in North Carolina, a Phoenix in Arizona, a Dearborn in Michigan e Las Vegas, in Nevada.