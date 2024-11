Un quadro dipinto dall'AI venduto per oltre 1 milione di dollari Londra, 8 nov. (askanews) - L'opera di un robot artista Ai-Da, umanoide dotato di intelligenza artificiale, è stata venduta all'asta da Sotheby's per oltre 1 milione di dollari. "AI God", con una metacitazione, è un ritratto del matematico inglese Alan Turing, considerato uno dei padri dell'informatica moderna. È la prima volta che un'opera creata dall'intelligenza artificiale è protagonista di una vendita così importante. Come in molti altri campi, l'uso dell'AI nell'arte pone una serie di interrogativi, a partire da chi ne sia il vero autore, a cui l'artista risponde così: "Non intendo sostituire gli artisti umani. Il mio obiettivo è ispirare il pubblico a riflettere su come utilizzare l'intelligenza artificiale in modo positivo, pur rimanendo consapevoli dei suoi rischi e dei suoi limiti".