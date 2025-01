Ue, Morawiecki presidente Ecr dopo Meloni, deputato FDI Fidanza vice Roma, 14 gen. (askanews) - Il Consiglio del partito europeo dei Conservatori e Riformisti (Ecr), riunito in un hotel a Bruxelles, ha eletto come proprio presidente, all'unanimità, l'ex premier polacco e leader del Partito Diritto e Giustizia (Pis) Mateusz Morawiecki, che prende il posto della premier italiana Giorgia Meloni. "Vogliamo che le nostre idee conservatrici abbiano sempre più successo", ha commentato Meloni, intervenendo in collegamento alla riunione del Consiglio dell'Ecr Party, mentre in un post sulla piattaforma X ha fatto gli auguri all'"amico" Morawiecki, "politico di valore e uomo leale", affermando che è stato un "onore e un privilegio" guidare il partito, ringraziando quanti l'hanno sempre sostenuta e "tutti i nostri rappresentanti che ogni giorno svolgono con passione l'impegno europeo". Auguri di buon lavoro dal partito anche al capo delegazione di Fratelli d'Italia al Parlamento Europeo, Carlo Fidanza, eletto vice-presidente di Ecr, assieme alla francese Marion Maréchal e al romeno George Simion.