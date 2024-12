Ucraina, Meloni: obiettivo è la fine della guerra e una pace giusta Roma, 17 dic. (askanews) - "La fine della guerra in Ucraina e la costruzione di una pace giusta, complessiva e duratura, fondata sui valori della carta Onu rimangono obiettivi e interesse dell'Italia". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni in aula alla Camera, durante le comunicazioni in vista del Consiglio europeo di giovedì. "L'Italia ha ribadito il sostegno alla legittima difesa dell'Ucraina, nel G7 abbiamo raggiunto un accordo per mettere a disposizione di Kiev una linea di credito. È stato un lavoro estremamente complesso ma il risultato raggiunto è stato importante, un successo della presidenza italiana del G7", ha aggiunto. "Desta preoccupazione la sistematica azione russa volta a colpire le infrastrutture energetiche di Kiev in vista dell'inverno. Siamo impegnati a garantire la sicurezza di queste infrastrutture e delle centrali nucleari. L'Italia continua a sostenere finanziariamente e politicamente Kiev", ha concluso.